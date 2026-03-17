Mercato OM : Un gros club italien vise Mason Greenwood !

Auteur d’une saison remarquable, Mason Greenwood attire déjà les convoitises. Selon la presse italienne, la Juventus surveille de près l’attaquant de l’OM en vue du prochain mercato estival. Un dossier qui pourrait s’accélérer en fonction de la situation sportive marseillaise.

Greenwood, atout majeur de l’OM cette saison

Recruté en 2024 par l’Olympique de Marseille, Mason Greenwood s’est rapidement imposé comme le leader offensif du club phocéen. L’attaquant anglais, passé par Manchester United, affiche des statistiques solides : 22 buts et 6 passes décisives lors de sa première saison, contribuant directement à la qualification en Ligue des champions.

Lors de l’exercice actuel, Mason Greenwood confirme avec 25 buts et 8 passes décisives en 38 matchs toutes compétitions confondues. En Ligue 1, il domine le classement des buteurs avec 15 réalisations, confirmant son statut de joueur clé de l’OM.

Malgré l’élimination prématurée en Ligue des champions et le départ de l’entraîneur Roberto De Zerbi, l’international anglais poursuit sur sa lancée et reste l’un des éléments les plus performants du championnat.

La Juventus trouve que 50M€ c’est cher…

Selon La Gazzetta dello Sport, la Juventus s’intéresse de près à Mason Greenwood depuis plusieurs mois. Le club turinois, en quête de renouveau offensif, voit en l’attaquant marseillais un profil capable de dynamiser son secteur offensif.

Toujours sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2027, Mason Greenwood dispose d’une forte valeur marchande estimée au minimum à 50 millions d’euros. Un montant jugé élevé par les dirigeants italiens alors que certains évoque le double de ce chiffre, d’autant que Manchester United doit percevoir un pourcentage à la revente (35 à 40%).

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La situation sportive de l’OM pourrait jouer un rôle clé. En cas de non-qualification pour la prochaine Ligue des champions, la Juventus estime disposer d’arguments pour tenter de convaincre le joueur et son club.

Les relations entre les deux clubs sont actives ces dernières saisons, comme en témoigne le dossier Timothy Weah. Par ailleurs, Tuttosport évoquait récemment des intérêts croisés impliquant Jonathan David et Edon Zhegrova.

À ce stade, aucun accord n’est évoqué. Mais l’intérêt de la Juventus confirme une tendance : les performances de Mason Greenwood avec l’OM ne passent pas inaperçues sur la scène européenne.