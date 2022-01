Mercato OM : Un gros coup dur pour Caleta-Car?

Annoncé dans le viseur de Newcastle au début du mercato hivernal, le défenseur de l’OM Duje Caleta-Car pourrait passer après cette piste XXL des Magpies !

Newcastle va passer un cap en Premier League ! Racheté par les Saoudiens, le club anglais devrait avoir un tout autre rayonnement dans le championnat ainsi qu’en Europe. Le recrutement débute lors de ce mercato hivernal où ils espèrent bien se renforcer.

C’est déjà fait avec l’arrivée de Kieran Trippier mais plusieurs rumeurs envoyaient notamment deux Marseillais : Kamara et Caleta-Car. Pour le Croate, ça parait de plus en plus compliqué… En effet selon les informations de Fabrizio Romano, un accord aurait déjà été trouvé avec Diego Carlos.

Le Brésilien serait totalement convaincu par le projet mais il reste à trouver un terrain d’entente avec le FC Séville. L’ancien joueur du FC Nantes est un cadre du club andalou et ne sera donc pas bradé. Des discussions sont en cours mais l’offre de 35 millions d’euros ne serait pas suffisante pour les Espagnols.

Diego Carlos has agreed personal terms with Newcastle on potential five year deal. No doubt on player side. ⚪️🇧🇷 #NUFC

Sevilla are keeping the same position as for Koundé deal with Chelsea last summer: ‘important’ bid or no agreement. €35m, not enough. Talks ongoing. pic.twitter.com/iFDM25rWEz

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 19, 2022