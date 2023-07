Mercato OM : Un gros retournement de situation pour Alexis Sanchez?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Alors que tout semblait terminé dans le dossier Alexis Sanchez, Mohamed Bouhafsi affirme que ce dernier est plus proche de l’OM que de rejoindre un autre club !

L’Olympique de Marseille peut reprendre de l’espoir dans le dossier Alexis Sanchez? C’est en tout cas ce qu’affirme Mohamed Bouhafsi dans un space avec @IlanRbsnOM sur Twitter ! L’ancien journaliste de RMC Sport a expliqué dans l’émission que le Chilien n’était pas prêt de rejoindre un autre club et qu’il pourrait revenir à Marseille !

« Alexis Sanchez avait des envies d’ailleurs. Je pense qu’il n’a pas trouvé d’accord avec des clubs en Arabie Saoudite etc. Je pense qu’Alexis Sanchez avait des exigences beaucoup trop haut placé pour l’Arabie Saoudite et là-bas, ils ne sont pas prêts à lui faire ces offres-là par rapport à son âge et ce qu’il représente, a expliqué le journaliste dans le Space de @IlanRbsnOM. Ces dernières heures, ce qui résonnait dans l’environnement de l’Olympique de Marseille, c’est de dire qu’on n’est pas prêt à tout financièrement et humainement pour lui. S’il veut rester, tant mieux, s’il veut partir tant pis. Et de dire, il y a plus de chance qu’il revienne nous voir plutôt qu’il parte.

Longoria, politique bricolage dixit Riolo

« Ce dossier Sanchez dit ce qu’est l’OM depuis quelques années et ce que fait Pablo Longoria, à savoir du bricolage, du bon mais cela reste du bricolage. Il a eu des bons joueurs mais ce sont en fait des joueurs qui sont au dessus des moyens de l’OM. On croit que le club peut avoir ces joueurs là mais en fait il ne peut pas les avoir, ou alors un an. C’est comme le type qui n’a pas les moyens pour un smoking et qui en emprunte un pour aller en soirée. Longoria a tendance à vouloir dissimuler le fait que l’OM n’a tout simplement pas d’argent. Il se débrouille plutôt bien en bricolant, parce qu’il a des réseaux, il colle des bouts, prend un mec un an puis s’aperçoit qu’il ne peut pas le payer deux ans. Je ne pense pas que c’est Sanchez qui fait lambiner, je pense que c’est l’OM qui ne peut pas lui donner ce qu’il veut. Ils ne veulent pas passer pour le club qui ne peut pas se payer Alexis Sanchez. Je ne suis pas sur que le club puisse le garder aux conditions de cette année et comme il a été bons et c’est probablement un des meilleurs joueurs de l’OM des dix dernières années, à part si personne ne lui propose rien, ce qui parait peu probable, je ne vois pas comment ils vont le garder. »