Mercato OM : Un gros transfert en négociation ?

Alors qu’il occupe une place essentielle dans le projet de Roberto De Zerbi, Leonardo Balerdi pourrait bien être au cœur d’un mouvement surprenant en fin de saison. Titulaire indiscutable et capitaine sous les ordres du technicien italien, l’Argentin semblait solidement ancré dans l’avenir de l’Olympique de Marseille. Pourtant, un intérêt déjà connu et venu d’Italie pourrait rebattre les cartes et ouvrir la porte à un départ assez inattendu, selon les informations de La Gazetta dello Sport…

En effet, selon les informations du média italien, le défenseur marseillais, déjà approché par La Roma cet hiver, aurait donné son accord pour rejoindre l’AS Roma, et les négociations seraient déjà en cours.

Une influence argentine décisive ?

Derrière cet intérêt, certains visages bien connus de Léonardo Balerdi joueraient un rôle clé. Toujours d’après le média italien, Paulo Dybala et l’ancien parisien Leandro Paredes, deux cadres du vestiaire romain et compatriotes du défenseur, pousseraient en faveur de sa venue. Une pression amicale qui pourrait bien faire pencher la balance pour la venue de Balerdi dans la capitale italienne.

Gazzetta : Leonardo Balerdi pourrait quitter l’#OM et rejoindre la Roma en fin de saison. Le défenseur argentin (sponsorisé par Dybala/Paredes) a déjà accepté ce transfert, les négociations ont démarré entre les clubs. Son prix est aux alentours de 20M 🗞️ pic.twitter.com/Heh00biSii — GuillaumeMP (@Guillaumemp) March 23, 2025

Reste à savoir si l’OM acceptera de laisser partir un joueur aussi important, capitaine de l’effectif pour seulement 20 millions d’euros alors qu’il vient récemment de prolonger son contrat jusqu’en 2028.

Affaire à suivre…

a lire aussi : Ex OM : Payet l’avoue, « ça fait déjà beaucoup »