Mercato OM : Un international marocain pour le couloir droit ?

Alors que le mercato estival approche, l’Olympique de Marseille et l’Olympique lyonnais se retrouvent à nouveau en concurrence sur plusieurs dossiers. Parmi eux, le latéral droit Zakaria El Ouahdi, suivi de près par les deux clubs français selon la presse étrangère. Un affrontement direct qui s’inscrit dans une tendance déjà observée ces dernières semaines.

Un marché commun entre l’OM et l’OL sur plusieurs profils

Les deux Olympiques se croisent régulièrement sur le marché des transferts. Ces dernières semaines, plusieurs joueurs ont été associés à la fois à l’OM et à l’OL, confirmant une forme de concurrence directe sur des profils ciblés.

Parmi eux, Jonathan David, annoncé sur le départ de la Juventus, ne devrait finalement pas rejoindre la Ligue 1, sauf retournement de situation. L’attaquant canadien, déjà passé par le LOSC, avait été évoqué dans les deux clubs, mais cette piste semble désormais s’éloigner.

D’autres dossiers ont également illustré cette rivalité, comme celui de Pablo Pagis, milieu offensif du FC Lorient, ou encore celui de Youssouf Fofana (AC Milan), également cité du côté des deux formations françaises ainsi que dans des clubs anglais.

Zakaria El Ouahdi, un profil suivi en Ligue 1

Désormais, c’est le nom de Zakaria El Ouahdi qui s’ajoute à cette liste. Selon le média néerlandais Voetbal International, le latéral droit de 24 ans, évoluant à Genk, intéresse à la fois l’OM et l’OL.

Auteur d’une saison remarquée avec le club belge (41 matchs, 12 buts, 5 passes décisives), l’international marocain (2 sélections) attire également l’attention du PSV Eindhoven, notamment en raison d’un possible départ de Sergiño Dest.

Sous contrat jusqu’en juin 2028, le joueur ne devrait toutefois pas être libéré facilement par Genk, qui entend faire monter les enchères.

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Un avantage sportif possible pour Lyon ?

Toujours selon Voetbal International, aucun club ne semble pour l’instant en position de force dans ce dossier. Toutefois, l’OL pourrait disposer d’un léger avantage structurel, notamment en raison de la stabilité sportive évoquée autour du projet lyonnais et de sa possible qualification en Ligue des Champions.

En face, l’OM dispose également d’arguments, mais doit composer avec une concurrence interne importante au poste de latéral droit, où Timothy Weah s’est imposé comme une solution crédible cette saison.

Le profil polyvalent et offensif de Zakaria El Ouahdi, estimé autour de 15 millions d’euros, en fait un joueur potentiellement convoité, mais aussi exigeant sur le plan financier. Un élément qui promet une lutte serrée entre les deux clubs français lors du prochain mercato estival.