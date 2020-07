Mercato OM : Un international serbe pour compenser un départ au milieu ?

André Villas-Boas l’a assuré, tout départ sera compensé par un joueur de même niveau. L’OM travaille au possible recrutement d’un milieu de terrain, le club olympien se serait penché sur le Serbe Mijat Gacinovic !

Le site Espagno Estadio deportivo annonce que l’OM a déjà quasiment acté la vente de Maxime Lopez à Séville. Apprécié par le directeur sportif des Blanquirojo « Monchi » le minot serait plus proche que jamais de poser ses valises en Andalousie la saison prochaine. Et pour le remplacer, un nom a déjà été coaché !

UN REMPLAÇANT MOINS CHER QUE LOPEZ ?

Âgé de 25 ans, Mijat Gacinovic évolue à l’Eintracht Francfort depuis 2015. Le serbe a disputé 23 matchs de Bundesliga cette saison, pour 0 buts et 1 passe décisive. Valorisé 7 millions d’euros par le site spécialisé Transfertmarkt, les négociations entre l’OM et Francfort pourrait se conclure dans ces eaux-là… Soit moins cher que la vente programmée de Maxime Lopez, qui va sans doute rapporter au club entre 8 et 12 millions d’euros.

Apprécié par Villas-Boas et Longoria selon le média espagnol, Gacinovic est sous contrat jusqu’en 2022 avec le club Allemand. Pour l’instant, les approches n’en sont qu’a leur début, et Estadio deportivo confirme que l’OM ne va pas se précipiter sur ce dossier. Mais tout pourrait s’accélérer en cas de vente de Maxime Lopez.