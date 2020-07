Du nouveau dans le dossier Niang, Séville s’active sur un autre dossier que Lopez, les nouvelles options tactiques d’AVB… Les 3 infos OM de ce jour !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce lundi : Du nouveau dans le dossier Niang, Séville s’active sur un autre dossier que Lopez, les nouvelles options tactiques d’AVB…

Mercato OM : On comprend mieux pourquoi Villas-Boas a renoncé à l’option Niang…

L’OM doit bricoler un mercato sans argent. Dans l’idéal André Villas-Boas espère conserver son effectif et y rajouter 4 éléments. Le coach portugais a exclut une offre pour Mbaye Niang…

Lors d’un entretien accordé à la Provence il y a 5 jours, André Villas-Boas avait été clair concernant le dossier Mbaye Niang : « Je ne sais pas pourquoi le nom de Niang est sorti. On a été contacté par son agent en février car Andoni avait une bonne relation avec lui. On avait affiché un intérêt pour un transfert à la fin de l’année. Son profil est intéressant, mais d’une part on n’a pas d’argent et d’autre part, on n’a pas mis son nom dans la liste des joueurs à acheter. Ça a pris de l’importance et je ne sais pas pourquoi, jusqu’au moment où le joueur était en contact avec certains joueurs de l’effectif. J’ai fait savoir à l’entourage du joueur qu’on n’est pas sur lui, on n’a pas fait d’offre. On n’a ni les moyens ni l’intérêt pour le faire venir. Je lui souhaite le meilleur. Ce n’est pas parce qu’il n’a pas la qualité, mais parce qu’on n’a pas les capacités et qu’on cherche un autre profil. »

la sentence de Villas-Boas est claire — Stéphan

Un message clair reçu cinq sur cinq par le stade Rennais qui n’avait pas reçu d’offre de la part de l’OM. L’Equipe raconte ce matin que le coach breton Julien Stéphan a expliqué aux supporters rennais lors d’un dîner de pré-saison : « Il a fallu rattraper le joueur, le concerner à nouveau par le projet. Côté OM, la sentence de Villas-Boas est claire. »

Plus de 25M€ pour Niang ?



Si Villas-Boas cherche un autre profil, le coach sait très bien que l’OM ne peut en aucun cas payer un transfert estimé entre 25 et 30M€ par le quotidien sportif. Ce montant met l’OM hors jeu, le club olympien cherche activement un attaquant mais bien moins cher…

Mercato OM : Le FC Séville s’active sur une autre piste que ce Marseillais?

Après avoir été annoncé dans le viseur du FC Séville, Maxime Lopez est plutôt parti pour rester… Le club andalou s’activerait sur d’autres pistes, comme celle de Can Kahveci, évoluant à Basaksehir.

Depuis plusieurs semaines, le nom de Maxime Lopez est associé à un départ de l’Olympique de Marseille. Le minot formé au club était lié à des rumeurs l’envoyant au FC Séville, club qui a récupéré Lucas Ocampos la saison dernière.

Pas de contact entre l’OM et Séville…

Ce vendredi, Mathieu Grégoire, journaliste pour L’Equipe, affirmait qu’il n’y avait pas de contact récent entre l’OM et Séville pour le milieu de terrain.

A LIRE AUSSI : Mercato : Watford en seconde division… des affaires à saisir par l’OM ?

Vérifications faites, il n’y a aucun contact récent entre le FC Séville et l’#OM à propos de Maxime Lopez. Derniers contacts entre le club andalou et Zubizarreta remontent à une bonne année. Le joueur reste suivi par Monchi (succession Banega) et de bons clubs de Liga. Pas plus. — Mathieu Grégoire (@Serguei) July 24, 2020

Une offre de 11 millions d’euros?

Ce dimanche, Mundo Deportivo nous informe que le club de Liga s’active sur une autre piste. En effet, ce serait Can Kahveci, qui évolue à Basaksehir qui pourrait débarquer en Espagne. Squen Foot, média turc, affirme même que Monchi a formulé une offre de 11 millions d’euros pour attirer le joueur. Lopez n’intéresse plus le FC Séville?

OM : Deux nouvelles options tactiques pour Villas-Boas ?

La saison dernière, André Villas-Boas a majoritairement joué en 4-3-3. Un système qu’il va reconduire cette saison mais avec deux variantes qu’il pourra utiliser en cours de match…

Le coach olympien est attaché à son 4-3-3. Pour autant, AVB profite des matches amicaux pour mettre en place d’autre systèmes de jeu, il souhaite encore tester de nouvelles options tactiques. Il l’a expliqué dans des propos rapporté par la Provence.

Passage en 3-4-3 ou 4-4-2 en cours de match ?

« On a essayé le 3-4-3, pas pour commencer un match, mais plutôt changer eu cours de celui-ci si on a besoin d’attaquer. Je vais peut-être essayer de jouer aussi à deux attaquants ». André Villas-Boas – source : La Provence (27/07/2020)

Villas-Boas s’était confié au quotidien local après la défaite concédé en amical face aux Slovaques du FC Dac (1-2).

A LIRE AUSSI : Mercato : Villas-Boas espère que Longoria » va bien s’intégrer » et « lui souhaite le meilleur à l’OM »

« »On a raté la première mi-temps où l’on a encaissé deux buts trop vite. On a perdu sur l’aspect émotionnel. On a très bien joué en deuxième où l’on peut renverser le match. L’objectif physique est réussi, pas l’objectif résultat. On continue notre préparation. On est toujours un peu déçu par la défaite, mais ça n’a pas de grande importance au final. Il ne faut pas donner de grande importance à la victoire ni à la défaite au cours de la pré-saison. Le match contre Saint-Etienne est le plus important »

André Villas-Boas – Source : La Provencce