Mercato OM : un international U18 de Strasbourg dans le viseur, Marseille prêt à saisir une opportunité

L’Olympique de Marseille poursuit sa stratégie de reconstruction et ne regarde pas uniquement du côté des joueurs confirmés. Le club phocéen travaille également sur plusieurs dossiers liés à la post-formation, avec l’ambition de renforcer son vivier de jeunes talents. Parmi les profils suivis figure désormais Sacha Lung, prometteur défenseur central du RC Strasbourg.

L’OM accélère sur les jeunes talents

Depuis l’arrivée de Grégory Lorenzi à la direction sportive, l’OM affiche sa volonté de bâtir un projet plus durable, en accordant davantage d’importance au recrutement de jeunes joueurs à fort potentiel. Dans cette optique, plusieurs dossiers sont étudiés, notamment celui de Sacha Lung.

Selon les informations relayées par L’Équipe, le défenseur central de 18 ans fait partie des profils surveillés par les dirigeants marseillais. International français U18 et régulièrement aperçu à l’entraînement avec le groupe professionnel strasbourgeois cette saison, il représente l’un des jeunes défenseurs les plus prometteurs de sa génération.

Sacha Lung a choisi de quitter Strasbourg

Formé au Racing Club de Strasbourg depuis 2015, Sacha Lung a décidé de tourner la page avec son club formateur. Le jeune joueur aurait refusé plusieurs propositions de contrat professionnel formulées par les dirigeants alsaciens.

Toujours selon L’Équipe, Strasbourg aurait fait d’autres choix dans sa politique sportive, notamment en misant davantage sur le jeune défenseur Yoann Becker. Une situation qui aurait poussé Lung à envisager un nouveau projet pour lancer sa carrière professionnelle.

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Marseille face à une concurrence étrangère

Libre de choisir sa prochaine destination, Sacha Lung disposerait aujourd’hui de trois pistes concrètes. Deux mèneraient à des clubs étrangers, tandis que la troisième conduirait directement à l’Olympique de Marseille.

Le club olympien aurait déjà avancé dans ses discussions et suivrait de près l’évolution du dossier. Aucun accord n’aurait toutefois été trouvé à ce stade et plusieurs paramètres restent à régler avant une éventuelle signature.

Une stratégie assumée par le nouvel OM

Ce dossier s’inscrit parfaitement dans la nouvelle orientation souhaitée par la direction marseillaise. Alors que le contexte financier impose davantage de rigueur, l’OM cherche à identifier des jeunes joueurs susceptibles de progresser rapidement tout en générant, à terme, une importante plus-value sportive et économique.

L’arrivée éventuelle de Sacha Lung viendrait renforcer cette politique tournée vers la formation et la post-formation. Reste désormais à savoir si le jeune international français choisira la perspective marseillaise ou l’une des offres venues de l’étranger pour signer le premier contrat professionnel de sa carrière.