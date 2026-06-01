Un remplaçant pour Greenwood, formation, finances… les 3 infos OM du jour

Retrouvez les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer dans l’actualité de l’Olympique de Marseille ce lundi 1er juin.

Info 1 :Mercato OM : Un joueur du Barça ciblé pour remplacer Greenwood

L’OM s’apprête à tourner une page et se prépare à une ère d’austérité avec l’arrivée du nouveau président Stéphane Richard. De nombreux départs devraient avoir lieu comme celui de Mason Greenwood. L’Olympique de Marseille s’active déjà et lorgne une piste déjà explorée l’été dernier.

Annoncé sur le départ, Mason Greenwood devrait quitter l’Olympique de Marseille cet été. Un départ qui va laisser un grand vide sur le front de l’attaque. Meilleur élément offensif, Greenwood a montré tout son talent lors de son passage marseillais. Des qualités qui lui ont permis d’être meilleur buteur ex-aequo de Ligue 1 la saison passée mais aussi d’être nommé dans le onze type de la LFP cette année.

Une première piste pour remplacer Greenwood

Malgré les nombreuses ventes attendues cet été, la direction travaille au renouvellement de l’effectif. Et l’attaque, comme d’autres secteurs, pourraient être une belle aire de jeu pour Lorenzi. Car si Paixao devrait rester, le poste de numéro neuf reviendrait toujours à Amine Gouiri s’il reste. La question reste maintenant de savoir qui sera le remplaçant de Mason Greenwood sur le côté droit.

Une première piste mène à l’ailier du FC Barcelone Roony Bardghji. L’international suèdois de vingt ans, qui n’a pas été retenu pour disputer la Coupe du Monde avec son pays, devrait quitter le club blaugrana cet été. Le Barça est en quête de liquidités, comme l’OM. Le joueur souhaiterait être prêté pour avoir une nouvelle chance plus tard. Tandis que le club espagnol privilégierait un transfert assorti d’une option de rachat pour remplir la trésorerie du club.

Info 2 : Mercato : L’OM sécurise deux nouveaux talents de son centre de formation

Les deux pistons, Kelyann Bezahaf et Mathis Clément, membres de la génération victorieuse en Gambardella 2024, poursuivent leur aventure à Marseille et ont signé leur premier contrat professionnel.

L’Olympique de Marseille continue de récompenser les jeunes talents issus de son centre de formation. Le club phocéen a en effet offert un premier contrat professionnel à Kelyann Bezahaf et Mathis Clément, deux joueurs qui évoluent au poste de piston droit et qui incarnent l’avenir de la formation marseillaise.

Cette annonce avait d’ailleurs été évoquée dans le documentaire consacré à la Pro 2 de l’OM. Dans l’épisode 4, intitulé « De l’ombre à la lumière », les parcours de plusieurs jeunes talents du club étaient mis en avant, avec en ligne de mire l’objectif de rejoindre un jour le monde professionnel.

Kelyann Bezahaf et Mathis Clément ne sont pas des inconnus pour les suiveurs des équipes de jeunes olympiennes. Les deux joueurs faisaient notamment partie de l’effectif qui a remporté la Coupe Gambardella 2024, un succès majeur pour la formation marseillaise. Cette génération avait marqué les esprits par son parcours et son titre, symbole du travail réalisé au sein de l’académie de l’OM.

𝐔𝐧𝐞 𝐟𝐢𝐧 𝐝𝐞 𝐬𝐚𝐢𝐬𝐨𝐧 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐧𝐬𝐞 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥’𝐎𝐌 𝐏𝐫𝐨 𝟐. Entre National 3, Challenge Espoirs et premiers pas avec les pros, retour sur les dernières échéances avant de tirer le bilan de l’exercice 2025-2026. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 31, 2026

Une progression récompensée

L’officialisation de ces premiers contrats professionnels vient récompenser les performances et les progrès affichés par les deux joueurs au cours des dernières saisons. Considérés comme des profils prometteurs à leur poste, ils ont su convaincre les responsables du club de leur accorder leur confiance pour la suite de leur développement.

Cette signature marque également une nouvelle étape dans leur ascension, eux qui sont présents au club depuis plusieurs années. Elle témoigne aussi de la volonté de l’OM de s’appuyer davantage sur les éléments formés en interne pour construire l’avenir.

Info 3 : OM : un gros chèque va tomber … sans jouer le moindre match

Malgré une saison décevante en championnat et l’absence de Ligue des champions, l’Olympique de Marseille peut déjà compter sur une importante rentrée d’argent européenne. Avant même de disputer le moindre match de Ligue Europa, le club phocéen est assuré d’encaisser plusieurs millions d’euros grâce aux primes de l’UEFA.

L’été s’annonce décisif pour l’Olympique de Marseille. Entre les impératifs financiers, les ventes attendues lors du mercato et la reconstruction menée par le nouveau président Stéphane Richard et le directeur sportif Grégory Lorenzi, chaque recette supplémentaire sera précieuse.

Et de ce point de vue, la qualification pour la Ligue Europa constitue déjà une excellente nouvelle.

Selon les estimations publiées par Sportune, l’OM devrait percevoir environ 12 millions d’euros avant même le coup d’envoi de la compétition européenne 2026-2027.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Entraineur, une des pistes s’envole officiellement !

Un jolie montant déjà assuré pour l’OM

Grâce à sa cinquième place obtenue en Ligue 1, l’Olympique de Marseille a validé son billet pour la phase principale de la Ligue Europa.

Cette qualification garantit d’abord au club olympien une prime de participation fixée à 4,31 millions d’euros par l’UEFA.

À cette somme s’ajoutent plusieurs mécanismes de répartition financière, notamment le classement historique du club sur la scène européenne ainsi que sa valeur commerciale sur le marché des droits télévisés.

L’OM bénéficie notamment d’un avantage considérable grâce à sa notoriété et à son coefficient UEFA accumulé ces dernières années.

Selon les estimations, cette part dite de “valeur” pourrait représenter à elle seule près de 8 millions d’euros supplémentaires pour le club marseillais.

Résultat : avant même le moindre ballon touché en Ligue Europa, l’OM pourrait déjà dépasser les 12 millions d’euros de recettes garanties.

Une manne financière bienvenue avant un mercato crucial

Dans le contexte actuel du football français, marqué par la crise des droits télévisés et les exigences croissantes de la DNCG, ces revenus européens prennent une importance capitale.

L’OM doit notamment réduire son déficit, alléger sa masse salariale et générer des ventes importantes au cours de l’été. Chaque million supplémentaire compte dans la stratégie mise en place par les nouveaux dirigeants.

Les recettes pourraient d’ailleurs rapidement grimper. Chaque victoire lors de la phase de classement rapportera 450 000 euros, tandis qu’un match nul permettra d’encaisser 150 000 euros supplémentaires.

Une qualification pour les tours à élimination directe viendrait également gonfler significativement le montant total perçu.