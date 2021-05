Mercato OM : Un jeune latéral gauche pour remplacer Nagatomo !

L’OM vient d’officialiser la prolongation de contrat de Jordan Amavi. Le latéral gauche sera le titulaire du poste la saison prochaine et devrait voir débarquer une doublure…

Comme Hiroki Sakai, Yuto Nagatomo va quitter Marseille cet été. Si Sakai devrait revenir au pays contre un montant estimé à 1,5M€, l’autre international japonais de l’OM sera libre en juin prochain. La direction a réussi à conserver Jordan Amavi et ne retiendra pas Nagatomo qui ne sera pas prolongé. Selon la Provence, la direction est « à la recherche d’un élément d’avenir à ce poste et ont déjà des noms en tête ». Le jeune Christopher Rocchia, lui aussi libre en fin de saison, ne sera pas conservé non plus.

Nanah, Perraud, Hadjam… des pistes déjà évoquées ces derniers mois

Certains noms ont déjà circulés ces derniers mois. Par exemple Foot Mercato expliquait il y a quelques semaines que plusieurs joueurs de l’Académie Mohammed VI au Maroc étaient pistés par de gros clubs européens… C’est notamment le cas d’Anas Nanah qui évolue au poste de latéral gauche et qui faisait partie des joueurs ayant passé des essais à l’OM la saison dernière. Son nom figure depuis longtemps sur les tablettes l’Olympique de Marseille mais aussi de Lyon.

Autre cas, celui de Romain Perraud qui s’est révélé à Brest cette saison. Le latéral gauche de 23 ans a été formé à Nice, il s’est fait remarquer lors de son prêt en Ligue 2 au Paris FC. Il n’a pas voulu prolonger avec Nice et s’est engagé avec Brest en 2019 pour 2M€. Finalement, le Stade Brestois 29 a annoncé la prolongation de contrat de son arrière gauche en janvier dernier. Le joueur a signé deux saisons supplémentaires et s’est engagé avec son club jusqu’en 2025.

Autre dossier exploré, celui de Jaouen Hadjam. Considéré comme un jeune phénomène, le joueur de 17 ans a été sollicité par l’OM qui aurait même fait une offre au Paris FC en janvier dernier. Le président du PFC, Pierre Ferracci avait confirmé les approches de l’OM au micro de Téléfoot.

« Marseille a fait une offre il y a déjà un mois, pas dans les dernières heures. Mais ils ont insisté jusque dans les derniers moments. Mais on a pris la décision avec René Girard de le garder parce que c’est quelqu’un qui nous sera utile sur le banc mais aussi comme titulaire. Cela fait partie de la politique du club de garder les jeunes pousses talentueuses. il n’a pas 18 ans ! Il a fait un très bon premier match face à Chambly mais après il s’est blessé. C’est un beau talent que l’on veut faire mûrir au Paris FC… » Pierre Ferracci – source : Téléfoot (02/02/2021)