Mercato OM : Romain Perraud bonne idée ?

Voici un extrait du dernier Débat Foot Marseille diffusé en direct ce lundi à partir de 17h30. Notre plateau a évoqué la rumeur mercato d’un intérêt de l’OM pour Romain Perraud, le jeune latéral gauche de Brest. Alors bonne idée?

Romain Perraud a rejoint Brest lors de l’été 2019. Le jeune latéral gauche s’est imposé en Ligue 1 et possède cette saison d’incroyables statistiques avec 3 buts marqués et 5 passes décisives offertes. Selon le média Todo Fichajes, le joueurs de 21 ans serait suivi par l’OM, mais aussi Lyon. Notre journaliste Nicolas Filhol est emballé par cette idée…

« Perraud a été prêté une saison en Ligue 2 au Paris FC par Nice (2018/2019). Il a fait une très bonne saison, on en avait même fait un bon plan mercato. Quand il est revenu à Nice il a senti qu’il n’avait pas forcément la confiance de ses dirigeants, il a refusé de prolonger à un an de la fin de son contrat. Brest l’a acheté pour pas grand-chose, 2M€. C’était une bonne affaire, c’est sa deuxième saison en Ligue 1 et il est vraiment très bon. Son salaire est de 30000€ par mois… Ce profil me séduit. Tu étais prêt à mettre 10M€ sur Maehle, ils vont demander plus de 8M€ Brest sur ce dossier. Si tu es malin tu prolonges Jordan Amavi et tu lui promets un bon de sortie dans un an. Tu fais venir le petit Perraud pour jouer la doublure pendant un an et après il prend la place. Là tu anticipes, tu travailles bien, tu prolonges Amavi de deux ans, et tu prends Perraud en juin. Il et jeune et tonique… » Nicolas Filhol – source : footballclubdemarseille.fr (30/11/2020)

