Mercato OM : Un journaliste argentin annonce que Sampaoli est proche d’être viré !

Depuis plusieurs semaines, Jorge Sampaoli est remis en cause par les supporters et par les joueurs selon des médias… Un journaliste argentin annonce qu’il est proche d’être limogé de son poste d’entraîneur !

Les choix de Jorge Sampaoli n’arrivent plus à convaincre les supporters de l’Olympique de Marseille. Le coach argentin est décrié et semble également avoir perdu une partie de son vestiaire d’après les informations de L’Equipe et RMC.

Sampaoli, lâché par les dirigeants?

Ce mardi soir, un journaliste argentin a livré une information sur son compte Twitter. Selon lui, l’entraîneur marseillais est sur le point d’être limogé de son poste. Les dirigeants ne comprendraient plus ses choix et l’auraient lâché ces derniers jours.

Malgré une place sur le podium et le fait que l’OM soit toujours en course en Ligue Europa Conference, Sampaoli ne serait plus l’homme de la situation pour la direction marseillaise. La perte de 22 points à domicile depuis le début de la saison serait également un indicateur fort d’après le journaliste argentin.

Sampaoli a un paso de ser expulsado de su cargo como DT del @OM_Officiel . Los dirigentes ya no entienden sus decisiones y desde el seno del plantel le soltaron la mano.

Perdió 22 pts de local en lo que va del torneo Francés . — Luis Fregossi (@LuisFregossi) March 8, 2022

« C’est difficile de se permettre de critiquer ce qui se passe actuellement dans la mesure où l’OM était 2e et reste tout de même 3e. Je respecte le travail de Jorge Sampaoli. Je ne peux donner que mon humble avis : je trouve que l’équipe est trop ‘caméléon’ et joue trop par rapport à l’adversaire. Je préférerais que l’OM prenne vraiment le jeu à son compte quand c’est possible. Il y a l’effectif pour. Quand on change 42 fois d’équipe, c’est difficile d’avoir un fond de jeu et une base solide. Mais je crois que tout n’est pas à jeter à la poubelle. On était aux anges quand ce coach est arrivé, il faut relativiser. Les joueurs doivent faire corps avec lui, il n’y a que comme ça qu’ils s’en sortiront. Quand je vois Payet, à la sortie du terrain, dire qu’il faut ‘dégonfler les têtes’, je n’adhère pas. Si tu veux faire une telle déclaration, fais-la dans le vestiaire si tu le penses vraiment ! Là, tu donnes juste à manger à tout le monde pour qu’on nous tombe dessus. » Bernard Pardo – Source: La Provence (08/03/2022)