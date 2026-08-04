Mercato OM : un nouveau club anglais se positionne pour Igor Paixão

Déjà suivi par Leeds United, Igor Paixão suscite également l’intérêt d’Aston Villa. Selon L’Équipe, le club anglais a pris des renseignements sur l’ailier brésilien, mais l’Olympique de Marseille ne compte pas le laisser partir à n’importe quel prix.

Aston Villa se renseigne sur Paixão

L’avenir d’Igor Paixão reste l’un des dossiers à surveiller du côté de l’Olympique de Marseille.

Selon les informations de L’Équipe, Aston Villa a récemment pris des renseignements sur l’ailier brésilien. Le club anglais rejoint ainsi Leeds United, qui continue également de suivre le joueur après avoir déjà tenté de le recruter lorsqu’il évoluait au Feyenoord.

À ce stade, il est seulement question d’une prise de renseignements. Aucune offre officielle ni négociation avancée ne sont annoncées entre Aston Villa et l’OM.

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L’OM ne veut pas vendre à perte

Malgré la nécessité de réaliser des ventes, Marseille ne semble pas disposé à brader son joueur.

Toujours selon L’Équipe, Igor Paixão ne partira pas pour moins de 35 millions d’euros. Cette somme correspond au montant investi par l’OM pour le recruter et représente le record d’achat de l’histoire du club.

La direction olympienne souhaite donc, au minimum, récupérer sa mise en cas de départ. Une position qui pourrait compliquer les discussions avec les clubs intéressés.

Leeds toujours présent dans le dossier

Leeds n’aurait pas abandonné la piste Paixão. Le club anglais avait déjà mené une forte concurrence à l’OM lors du recrutement du Brésilien en provenance du Feyenoord.

La formation anglaise continue d’étudier plusieurs profils offensifs et conserve Paixão dans ses options. Aston Villa apparaît désormais comme un prétendant supplémentaire.

Cette concurrence pourrait servir les intérêts de l’OM si l’un des clubs décide de passer concrètement à l’action.

Aucun joueur n’est assuré de rester

L’Équipe précise que personne, dans l’effectif marseillais, ne dispose de la garantie d’être encore présent après la fermeture du marché.

Dans le cadre de son opération dégraissage, l’OM reste à l’écoute des offres pour l’ensemble de ses joueurs. Paixão ne fait donc pas exception, même s’il représente un élément important de l’effectif.

Pour le moment, le Brésilien reste à Marseille et aucune proposition répondant aux exigences du club n’a été annoncée. Mais l’intérêt combiné de Leeds et d’Aston Villa pourrait rapidement faire évoluer la situation.