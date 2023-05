Mercato OM : Un nouveau club de PL entre dans la danse pour Guendouzi !

Après West Ham et Aston Villa, un autre club se serait positionné pour récupérer Mattéo Guendouzi, en manque de temps de jeu à l’Olympique de Marseille.

Relégué à une place de remplaçant dans l’effectif d’Igor Tudor, Mattéo Guendouzi pourrait prendre la décision de quitter l’Olympique de Marseille dès ce mercato d’été. D’après les informations de plusieurs médias, des clubs anglais se sont positionnés dont Aston Villa et West Ham.

D’après les informations d’Ekrem Konur, un autre club de Premier League a confirmé un intérêt pour le milieu de terrain français ! Il s’agirait de Brighton qui va se séparer de l’Argentin Mac Allister et verrait en Guendouzi un remplaçant idéal.

🚨#EXCL• Marseille and France midfielder Matteo Guendouzi, 24, could replace Alexis Mac Allister at Brighton.

🇫🇷 🔵 #BHAFC 🔵 #OM

👉 Aston Villa

👉 West Ham pic.twitter.com/V9dMTfYgH4

— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) May 13, 2023