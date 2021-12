Mercato OM : Un nouveau club italien fonce sur Kamara cet hiver?

En fin de contrat en juin prochain et loin d’avoir trouvé un accord avec l’OM pour une prolongation, Kamara serait pisté par un nouveau club italien d’après TuttoMercatoWeb.

Le feuilleton de ce mercato hivernal sera bien entendu le dossier Boubacar Kamara. En fin de contrat en juin prochain, le minot n’a pas encore trouvé d’accord avec l’Olympique de Marseille pour une prolongation et pourrait même quitter le club cet hiver.

D’après les informations de TuttoMercatoWeb, l’AS Roma s’est positionné dernièrement pour obtenir le transfert du jeune marseillais… Les relations entre les deux clubs sont jugées excellentes par le média italien, surtout après les prêts avec OA de Cengiz Ünder et Pau Lopez qui sont pour le moment des réussites.

L’AS Roma n’est pas le seul club à apprécier Kamara…

D’autres clubs sont évidemment à l’affût pour récupérer le milieu défensif. Newcastle, le FC Barcelone ou encore Manchester United ont récemment été cités. Plus tôt dans l’année, l’AC Milan est revenu avec insistance dans les médias. Le nom du club est d’ailleurs de retour dans l’actualité grâce à Calcio Mercato.

Pour le remplacer, l’OM songerait d’ailleurs à Amadou Diawarra selon le média italien Il Tempo. Le milieu de l’AS Roma pourrait-il être inclus dans le deal pour que les deux clubs ainsi que les joueurs soient gagnants? A voir si le club italien est jugé assez prestigieux pour le clan Kamara…

Si Kamara part, on cherchera des alternatives pour le remplacer – Jorge Sampaoli

De son côté, Jorge Sampaoli se préparerait à toutes les hypothèses dont celle d’un départ dès cet hiver. Le technicien argentin a même révélé en conférence de presse qu’il cherchait des alternatives pour pallier un éventuel départ.

« Boubacar Kamara, c’est un joueur qui fait très bien cette fonction de milieu de terrain qui revient dans la défense. Il se positionne très bien quand il faut faire ça. On connaît sa situation, en cas de départ, qui serait dure pour nous. C’est un joueur du club, que l’on connaît bien. On ne peut rien faire concernant cette situation. Quand il est en forme, il donne beaucoup d’équilibre à l’équipe. J’espère qu’on va trouver une solution, j’espère la meilleure pour lui et pour le club et s’il part, on cherchera des alternatives pour le remplacer. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (21/12/2021)