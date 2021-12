Mercato OM : Bamba Dieng lâche un indice sur son avenir !

Cheikh Bamba Dieng réalise un début de saison satisfaisant avec l’Olympique de Marseille. S’il fait aujourd’hui le bonheur du club phocéen, il rêve un jour d’évoluer dans les plus grands clubs européens.

Personne ne s’y attendait réellement en début de saison. Pourtant, Cheikh Bamba Dieng a mis tout le monde d’accord. Alors que les dirigeants de l’OM souhaitaient recruter une doublure à Arkadiusz Milik suite au départ de Dario Benedetto et de Valère Germain, l’attaquant sénégalais a prouvé qu’il était capable d’assumer ce rôle. Utilisé à la pointe de l’attaque ou sur les ailes, Cheikh Bamba Dieng est un profil apprécié par Jorge Sampaoli. Cette saison, il a inscrit 4 buts et a délivré une passe décisive en championnat.

A lire aussi : OM – CAN : On connaît la date du départ de Gueye et Dieng

Pour le récompenser, Pablo Longoria a même tenu à revaloriser le contrat de l’attaquant de 21 ans. Toutefois, cette revalorisation n’implique aucune prolongation de contrat. De ce fait, Cheikh Bamba Dieng est toujours lié avec le club phocéen jusqu’en juin 2024.

Bamba Dieng « rêve d’autres clubs »

S’il est aujourd’hui très heureux du côté de l’Olympique de Marseille qui lui a permis de se révéler sur le continent européen, Cheikh Bamba Dieng s’est exprimé sur son avenir au micro de TFM. Les propos ont été relayés par Senenews.

« Je rêve d’autres clubs mais pour l’instant je suis un joueur de Marseille. Je ne peux pas me prononcer sur ce sujet. Je donnerai tout pour Marseille, le temps que j’y passerai. » Cheikh Bamba Dieng – Source : TFM, relayées par Senenews (25/12/2021)

Dieng a les qualités pour jouer dans l’axe mais aussi sur un côté– Niang

A lire aussi : OM : Bamba Dieng connaît sa (lourde) sanction !

En novembre dernier, l’ancien attaquant de l’OM, Mamadou Niang était notre invité sur Débat Foot Marseille. Il avait notamment donné son avis sur les performances de Cheikh Bamba Dieng.

« Les joueurs doivent comprendre que le coach met un sytème en place, mais qu’avec l’animation du jeu tu peux te retrouver écarter sur le côté mais aussi de rentrer dans l’axe. Ça peut même perturber les défenseurs, si tu restes coller à la ligne c’est plus facile pour le défenseur adverse parce qu’il a juste a te cadrer et tu crées pas d’effet de surprise. Mais quand t’as le ballon, que tu rentres à l’intérieur, que tu fais des appels de tous les côtés, le défenseur ne sais plus comment défendre par la suite. Bamba a les qualités de jouer dans l’axe à la place de Milik mais aussi sur les côtés, parce qu’il va très vite. » Mamadou Niang— Source: FCM (11/11/21)