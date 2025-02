Mercato OM : Un nouveau dirigeant pour épauler Benatia?

D’après les informations du journaliste italien Pasquale Guarro, l’Olympique de Marseille devrait recruter l’ancien dirigeant de l’Inter Milan, Alessandro Antonello.

L’OM se renforce à tous les niveaux du club, notamment à la direction. L’arrivée de Benatia a fait beaucoup de bien en interne et a permis au club de prendre une direction sportive plus claire et cadrée. Selon les informations du journaliste italien Pasquale Guarro, l’OM songerait à faire venir Alessandro Antonello, ancien de l’Inter Milan. Il aurait été invité au Vélodrome pour le match de samedi dernier face à l’ASSE.

Gautreau s’enflamme sur Benatia !

Ce mardi soir, dans l’émission l’After Foot sur RMC, Florent Gautreau a salué l’importance de Mehdi Benatia dans l’organigramme de l’OM. Selon le journaliste, l’ancien défenseur central joue un rôle clé dans la gestion du club, notamment en matière de communication et de recrutement.

« La meilleure chose qu’ait pu faire l’OM, c’est faire venir Benatia. En termes de com, c’est un exemple. C’est aussi lui qui arrive à faire venir des joueurs de par son carnet d’adresses et un discours qui donne envie », a déclaré Florent Gautreau, mettant en avant la capacité de l’ex-international marocain à attirer des renforts grâce à son réseau et son discours convaincant.

Benatia une référence en terme de communication !

En plus de son influence sur le marché des transferts, Mehdi Benatia assure un rôle de porte-parole pour l’Olympique de Marseille, déchargeant ainsi Pablo Longoria d’une partie de la pression médiatique. « Il communique beaucoup au nom de l’OM et cela décharge Pablo Longoria. Il prend les charges positives et négatives sur lui par rapport à l’entraîneur et à l’effectif », a poursuivi Gautreau, insistant sur l’importance de sa présence dans l’écosystème marseillais.

D’après le consultant de RMC, Mehdi Benatia est même l’un des meilleurs exemples en matière de communication en France : « En termes de communication, c’est même un des meilleurs exemples en France ». Un compliment fort qui témoigne du rôle stratégique joué par l’ancien joueur de la Juventus et du Bayern Munich dans le projet marseillais.

Grâce à son expérience, son charisme et son réseau, Mehdi Benatia semble être une véritable plus-value pour l’OM, aussi bien dans le management que dans le relationnel avec les joueurs et les médias.