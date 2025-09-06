Mercato OM : Un nouveau transfert se précise !

L’avenir de Neal Maupay à l’Olympique de Marseille semble scellé. À trois jours de la fin du mercato estival en Belgique, l’attaquant français pourrait rebondir du côté d’Anderlecht, selon plusieurs sources locales.

Le club bruxellois, qui ciblait initialement Sékou Mara, a vu le joueur filer en prêt à Auxerre. Résultat, les Mauves se tournent désormais vers Maupay, dont le nom revient avec insistance. À la recherche d’un avant-centre, Anderlecht considère l’ancien Niçois comme une opportunité de dernière minute.

Sous contrat jusqu’en 2028 avec l’OM, Neal Maupay ne fait plus partie des plans de Roberto De Zerbi. Non seulement l’attaquant a été écarté du groupe professionnel, mais il ne figure pas non plus sur la liste des joueurs inscrits pour la Ligue des champions. Autant dire que son avenir s’écrira ailleurs.

Côté marseillais, la volonté est claire : faciliter son départ. Le club phocéen ne compte pas exiger une forte indemnité de transfert, malgré la durée de son contrat.

A lire aussi : OM : Encore des départs ? Quel système pour De Zerbi ? Pas plus de mercato que les autres ?

Le salaire, principal obstacle

Si le prix du transfert ne devrait pas bloquer l’opération, un autre paramètre complique la donne : le salaire du joueur. À Anderlecht, il faudrait un effort significatif de la part de Maupay pour que l’opération aboutisse.

Le PAOK Salonique s’est également manifesté ces derniers jours. Mais l’impossibilité d’inscrire Maupay en Ligue Europa a refroidi les dirigeants grecs. Néanmoins, la piste n’est pas complètement refermée, et pourrait être réactivée si aucune solution n’est trouvée en Belgique.

A lire aussi : Des Marseillais à Madrid, McCourt tacle la LFP et c’est officiel pour Bennacer… Les 3 infos OM du 5 septembre 2025