Mercato OM : Un premier montant annoncé pour le transfert de Gerson ?

L’Olympique de Marseille va bien se séparer de Gerson. Le milieu de terrain devrait retourner au Flamengo dans les prochains jours. Selon l’Equipe, le montant du transfert sera inférieur à 15M€…

La gestion d’Igor Tudor aura eu raison de Gerson… Le milieu de terrain brésilien va quitter l’OM. Selon l’Equipe, « l’OM et Flamengo sont toujours en train de négocier ce deal, aux allures de retour à l’expéditeur. En incluant les sommes que Marseille devait encore verser au club brésilien et l’argent que ce dernier verserait, Gerson, qui signerait 5 ans dans le club de Rio, pourrait être valorisé autour de 15 M€. L’OM paiera le salaire de Gerson jusqu’au 31 décembre 2022, mais ses adieux au vestiaire semblent en tout cas indiquer qu’il quitte Marseille avant même la dernière journée pré-Coupe du monde, dimanche, à Monaco. » L’OM aurait encore à payer 6.5 M€ en trois fois au club brésilien, et Flamengo possédé 20% sur une revente. Un deal pourrait être trouvé avec un chèque d’environ 13.5M€ et l’annulation des créances. Un montant qui se rapproche des 20M€ demandés par Pablo Longoria. Si cela se concrétise, Gerson deviendra le plus gros transfert du club brésilien.

Environ 13.5M€ pour l’OM et l’annulation des créances ?

« Gerson va quitter l’OM et devrait s’engager à Flamengo très prochainement. Il a dit au revoir à ses coéquipiers. L’OM et Flamengo discutent des derniers détails sur les conditions de sortie du joueur. » Source : RMC (09/11/22)

🚨 Info RMC Sport : Gerson a dit au revoir à ses coéquipiers à Marseille. Il va quitter l’OM et devrait s’engager à Flamengo très prochainement. — RMC Sport (@RMCsport) November 9, 2022

C’est incompréhensible. On va aller voir ailleurs. C’est inévitable. — Marcao (père et agent de Gerson)

« C’est une situation très problématique. Comment un joueur qui est en pleine possession de ses moyens peut-il être laissé de côté du jour au lendemain, sans aucune chance de montrer son football ? C’est incompréhensible. On est vraiment tristes car cet entraîneur (Igor Tudor) nous empêche de rêver à une place dans le groupe pour la Coupe du monde avec le Brésil. Il reste si peu de temps pour se montrer (avant l’annonce de la liste, le 7 novembre)… (…) On va aller voir ailleurs. C’est inévitable. On va s’organiser pour partir dès le prochain mercato. Si Gerson n’est plus important pour l’OM, alors on trouvera un club qui saura le valoriser. Plusieurs se sont déjà manifestés. On n’a eu aucune explication de la part du coach. C’est pour ça que je vais parler à Pablo (Longoria) aujourd’hui (lundi) pour savoir ce qu’il se passe. Physiquement, Gerson est en pleine forme mais il est triste et énervé. Et moi aussi ! »Marcao– Source : l’Equipe