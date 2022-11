L’Olympique de Marseille vit quelques rebondissements dans le vestiaire ces derniers mois avec Payet et Gerson relégués à des postes de remplaçant. Mamadou Niang affirme qu’il n’aurait pas supporté ce traitement.

Igor Tudor est arrivé à l’Olympique de Marseille cet été et a immédiatement fait des choix forts. Le coach croate a mis Dimitri Payet et Gerson sur le banc alors que la saison dernière, ils étaient titulaires indiscutables avec Jorge Sampaoli.

Payet est là, il accepte, il prend ce qu’on lui donne, il est prêt à jouer sur le peu de temps qu’on va lui donner — Niang

Au micro de Free Ligue 1, Mamadou Niang a réagi au peu de temps de jeu réservé à Dimitri Payet depuis le début de la saison. Ancienne légende du club, l’attaquant a affirmé qu’il n’aurait pas accepté ce traitement.

« Je tiens à saluer l’état d’esprit de Dim. Je l’ai souvent au téléphone, par message. Il le vit bien. À chaque fois que j’en parle avec lui, il accepte les choix de l’entraîneur. (…) Mais il est là, il accepte, il prend ce qu’on lui donne, il est prêt à jouer sur le peu de temps qu’on va lui donner. C’est un bon état d’esprit. Personnellement, ça fait longtemps que j’aurais pété un câble » Mamadou Niang – Source : Free Ligue 1

J’ai beaucoup travaillé pour être en forme. Je me sens bien — Payet

« Pourquoi discuter avec les dirigeants ? Je pense que ça n’a jamais été ma façon de faire. A chaque fois que je suis passé par des moments où je jouais moins, j’ai travaillé pour regagner ma place, retourner sur le terrain. Ce n’est pas aujourd’hui, à cet âge-là, que je vais aller me plaindre à mes dirigeants. Le coach est celui qui décide. Je ne vais pas aller voir les dirigeants pour leur demander pourquoi je ne joue pas. Je pourrais aller voir le coach, mais même pas. Si je suis à mon niveau, décisif, le coach n’est pas fou. Il ne va pas ne pas te mettre si tu fais gagner les matchs. Ca ne changera pas et ce n’est pas aujourd’hui que je vais jeter l’éponge. (…) « J’ai beaucoup travaillé pour être en forme. Je me sens bien. Sur le dernier match à Strasbourg, j’ai eu de bonnes sensations et ça faisait longtemps que j’avais pas fait un match en entier. Après évidemment que ce n’était pas ce que je m’étais mis en tête au début de cette saison. Mais si le coach fait des choix et pense que l’équipe peut être meilleure sans moi, c’est qu’il a des raisons. A moi de faire en sorte chaque jour sur le terrain et quand il fait appel à moi de lui donner tort, de lui mettre des problèmes dans la tête. » Dimitri Payet – Source conférence de presse (04/11/2022)