Mercato OM : Un premier montant évoqué pour le transfert de Greenwood !

Annoncé dans la shortlist de l’Olympique de Marseille, Mason Greenwood se rapproche du club d’après Fabrice Hawkins. Le journaliste de RMC annonce une première somme !

L’Olympique de Marseille pourrait casser sa tirelire pour récupérer Mason Greenwood à Manchester United. Le club aurait avancé dans les négociations avec le club anglais et pourrait même mettre la somme de 25 millions d’euros + des bonus selon Fabrice Hawkins.

Le président de la Lazio, Lotito s’est exprimé sur Greenwood et semble abandonner la piste d’après Fabrizio Romano : « L’accord pour signer Mason Greenwood était conclu l’année dernière, mais il s’est ensuite effondré dans les phases finales. Maintenant, j’ai un nom de plus sur la liste, je ne peux pas le partager mais il est dix fois meilleur que Greenwood ».

🚨🔵⚪️ Understand Olympique Marseille have sent formal bid to Manchester United for Mason Greenwood!

Talks underway between the two clubs, Greenwood’s still OM main target with agreement getting closer.

Man United open to loan with obligation to buy, sell-on clause included. pic.twitter.com/rRgNASlwPs

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 8, 2024