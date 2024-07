OM : nouveau record du nombre d’abonnés ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille pourrait bien dépasser son record d’abonnement atteint la saison dernière.

D’après La Provence, l’Olympique de Marseille aurait décidé d’ajouter 500 abonnements à la vente. En effet le club reçoit enorment de demande d’abonnement. Une source de la commanderie aurait confié, « Nous avions la possibilité de faire plus d’heureux, sans avoir à trop rogner le quota de places que nous souhaitions garder libres pour les gens qui viennent de loin et ne peuvent pas se déplacer chaque weekend ». L’Olympique de Marseille pourrait donc compter l’année prochaine 48500 abonnés, ce qui serait un nouveau record. Le dernier record en date et celui de la saison dernière avec 48000 abonnés. Une des raisons de ces abonnements massifs pourrait être l’engouement autour du futur projet avec Roberto De Zerbi.

