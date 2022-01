Mercato OM : Un Rémois à 30M€ plutôt que Dieng à Newcastle?

Selon plusieurs médias anglais, Newcastle s’intéressait à Bamba Dieng pour renforcer son attaque. 90Min Football affirme qu’un accord est proche d’être trouvé pour le transfert d’Hugo Ekitike chez les Magpies.

L’Olympique de Marseille aurait reçu des offres concernant le transfert de Bamba Dieng. La presse anglaise affirme que quatre clubs de Premier League apprécient son profil dont Newcastle qui serait prêt à poser 18 millions d’euros.

Seulement voilà, Newcastle serait également intéressé par Hugo Ekitike, joueur du Stade de Reims. Le jeune attaquant a un profil intéressant et un avenir très prometteur. 90 Min affirme même que des discussions sont en cours pour un transfert aux alentours de 30 millions d’euros…

L’international sénégalais ne serait-il plus dans les plans des Magpies ou ne l’a jamais été? En tout cas, cette somme aurait certainement fait du bien aux finances de l’Olympique de Marseille. Ce lundi, L’Equipe affirmait que Longoria avait besoin de faire entrer 30 millions d’euros dans les caisses marseillaises.

Can reveal that Newcastle United are in advanced talks to sign Reims’ Hugo Ekitike for £30m.

Outstanding talent – huge signing for Newcastle if they get it done, many in France believe he could be the next Mbappe.

