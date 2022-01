Mercato OM : Ça se confirme pour Alvaro?

Prêté par Villarreal puis officiellement transféré à l’Olympique de Marseille, Alvaro Gonzalez a un peu perdu sa place dans l’effectif de Sampaoli. Le défenseur central pourrait retourner en Liga selon plusieurs médias !

Avec les arrivées de Balerdi, Luan Peres ou encore William Saliba, le temps de jeu d’Alvaro Gonzalez a drastiquement baissé. L’Espagnol est relégué à un poste de remplaçant et n’entre pas à tous les matchs. Avec cette situation, le défenseur aurait demandé des explications au coach Sampaoli selon RMC.

RMC affirme également que les récentes rumeurs envoyant Alvaro Gonzalez dans d’autres clubs (Bordeaux et Strasbourg) l’ont fait douté et il attendrait une clarification de la part de la direction de l’Olympique de Marseille.

L’agence qui représente Alvaro est à Valence?

Ces derniers jours, son nom est cité parmi les pistes du FC Valence. Le club de Liga souhaiterait renforcer sa défense et aurait mis comme priorité le profil d’Alvaro. Le coach Bordalas voudrait un défenseur central et l’Espagnol est sa piste préférée.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Le dossier d’une recrue offensive réglé si Alvaro s’en va ?

Selon les informations de Radio Marca (et relayé par le traducteur Nico Faure sur Twitter), l’agence qui représente les intérêts d’Alvaro Gonzalez serait à Valence. Ils aurait rencontré le club espagnol afin de discuter de son prêt… Un départ semble se confirmer pour le défenseur qui vient de fêter ses 32 ans et qui est devenu l’un des chouchous des supporters par sa grinta et son amour pour l’OM.

Entendu à l’instant sur Radio Marca : l’agence qui représente Álvaro est à Valencia pour discuter du prêt du joueur qui est l’option préférée de Bordalas. #OM — Nico Faure (@Nicommentator) January 10, 2022

Le but est de continuer à travailler. J’ai parlé avec le coach et c’était plus facile — Alvaro

En conférence de presse, le principal intéressé avait dernièrement annoncé qu’il donnerait tout pour essayer de gagner sa place dans la défense olympienne… Face à Bordeaux, il n’était pas disponible puisqu’il était positif à la COVID-19.

« Quand tu ne joues pas, ce n’est pas drôle. Mais le but est de continuer à travailler. J’ai parlé avec le coach et c’était plus facile. Quand on m’a donné l’opportunité de jouer, je pense que j’ai bien joué » Alvaro Gonzalez – Source : Conférence de presse (08/12/21)