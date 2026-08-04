Mercato OM : un scénario inattendu se dessine dans les buts

Toujours en discussions avec Manchester City, Gerónimo Rulli pourrait quitter l’Olympique de Marseille cet été. Mais l’échec du transfert de Jeffrey De Lange au FC Twente place désormais l’OM face à un scénario inattendu : conserver et promouvoir son gardien néerlandais faute de solution de remplacement.

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Rulli toujours en discussions avec Manchester City

Le chantier des gardiens reste particulièrement incertain à Marseille. Selon les informations de L’Équipe, Gerónimo Rulli demeure en discussions avec Manchester City.

Le club anglais souhaite recruter l’international argentin, encore sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2027. Aucun accord définitif n’est toutefois annoncé à ce stade entre les différentes parties.

Un départ de Rulli obligerait Marseille à revoir sa hiérarchie dans les buts. Le club olympien doit cependant éviter de perdre simultanément ses deux gardiens sans avoir préparé leur succession.

L’échec du dossier Twente change la situation de De Lange

Dans le même temps, Jeffrey De Lange ne rejoindra finalement pas le FC Twente. L’OM a refusé deux propositions du club néerlandais, qui a ensuite choisi d’accélérer sur la piste menant à Joël Drommel, gardien du PSV Eindhoven.

De Lange était pourtant séduit par la possibilité de retourner dans son ancien club. La tournure des négociations lui aurait fortement déplu.

Le gardien de 28 ans reste apprécié en interne, y compris par le nouveau staff, mais il était également considéré comme une valeur marchande à un an de la fin de son contrat.

De Lange numéro un par la force des choses ?

L’échec de son transfert pourrait désormais modifier complètement sa situation sportive. L’Équipe précise que De Lange n’a pas reçu la garantie de devenir titulaire en cas de départ de Rulli.

Mais l’OM ne peut pas se permettre de céder ses deux portiers sans disposer d’une solution de repli suffisamment solide. Dans ce contexte, le Néerlandais pourrait finalement être promu numéro un « par la force des choses ».

Ce scénario dépendra naturellement de l’issue des négociations entre Rulli et Manchester City, mais aussi de la capacité de Marseille à recruter un nouveau gardien.

Un dossier qui peut conditionner la suite du mercato

La direction marseillaise doit désormais gérer plusieurs paramètres simultanément. Un départ de Rulli permettrait au club de récupérer une indemnité et d’alléger sa masse salariale, mais créerait immédiatement un besoin sportif majeur.

Conserver De Lange offrirait une solution interne, sans garantir pour autant que le joueur soit pleinement satisfait après l’échec des discussions avec Twente.

À ce stade, aucune décision définitive n’a été prise. Rulli peut encore rejoindre Manchester City, De Lange peut toujours recevoir une nouvelle proposition, mais l’OM pourrait également débuter la saison avec le gardien néerlandais comme titulaire faute d’alternative.