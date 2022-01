Mercato OM : Un second départ serait tout proche d’être officialisé !

Après le départ de Jordan Amavi, l’Olympique de Marseille serait proche d’officialiser un second départ. Prêté depuis le début de la saison à Elche, Dario Benedetto va faire son retour à Boca Juniors !

L’Olympique de Marseille n’est pas franchement le club spécialiste en terme de vente… Pourtant, un second joueur marseillais serait tout proche d’être transféré lors de mercato d’hiver 2022 ! Après le prêt avec option d’achat de Jordan Amavi vers l’OGC Nice il y a quelques jours, l’OM pourrait laisser filer un autre joueur !

Un transfert sec pour Benedetto vers Boca !

Prêté à Elche depuis le début de la saison, Dario Benedetto n’avait pas vraiment réussi à s’imposer en Liga. L’Argentin semblait souffrir de son départ de l’Argentine, même lorsqu’il était à Marseille… Selon les informations de TyC Sports, le média qui nous avait informé de l’arrivée de Benedetto à l’OM, Pipa va faire son retour à Boca Juniors !

C’était dans les tuyaux depuis quelques jours mais cette fois-ci, le média argentin annonce un accord trouvé entre les deux clubs. Il s’agirait d’un transfert sec, pas d’un prêt. La somme n’est pas évoquée mais la durée du contrat qu’il y signera serait de deux saisons et demi.

👉🏼L’OM a accepté l’offre de Boca pour Dario Benedetto. Attendu dans les prochains jours en Argentine, il signera pour 2 ans et demi. Il s’agirait d’un transfert sec. (@TyCSports) #TeamOM pic.twitter.com/NmrqY0DYsi — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) January 12, 2022

Sampaoli veut un défenseur central/latéral et un latéral offensif

Avec ce second départ, la masse salariale pourrait respirer un peu plus côté marseillais ! Bien que prêté à Elche, l’Olympique de Marseille prenait certainement une partie du salaire de l’Argentin. La somme du transfert n’est pas encore évoquée mais cela est toujours bon pour les finances du club… De quoi investir à nouveau? Les récentes rumeurs envoient Cédric Bakambu et Sead Kolasinac vers l’Olympique de Marseille.

« Nous l’avons déjà commenté avant la situation du club. Le club est dans une situation économique difficile qui complique l’arrivée de joueurs qui serait nécessaire. Le départ de Jordan nous permet l’arrivée d’un nouveau joueur. Il n’a pas beaucoup joué avec nous. Le club est dans une restructuration. Et on doit alléger un salaire pour recruter un autre joueur. On a beaucoup parlé du mercato d’hiver et en juin avec Longoria et McCourt. On dépend aussi des ventes. Selon nous, nous avons besoin de trois ou quatre joueurs de plus pour avoir un effectif complet. (…) Nous cherchons un joueur avec un profil d’axial capable de jouer sur le côté gauche mais aussi le profil d’un latéral plus offensif. On s’est posé cette question. On a besoin de ces deux profils, on va chercher la meilleure possibilité. C’est un mercato difficile. Il nous faut quelques joueurs pour clore un effectif un peu juste. On cherche un joueur aguerri qui vienne aussi donner la possibilité à Luan Peres parce qu’il a beaucoup joué. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (06/01/2022)