OM : Quelle défense sans William Saliba et Luan Peres?

Annoncés absents à cause du COVID-19, William Saliba et Luan Peres pourraient manquer la rencontre face au LOSC qui aura lieu ce dimanche. Quelle défense va aligner Jorge Sampaoli?

Vendredi dernier, l’Olympique de Marseille a remporté sa rencontre face à Bordeaux au Matmut Atlantique. Une victoire importante et historique puisqu’elle met fin à 44 ans de malédiction en terre girondine. Certains tentent de minimiser cette victoire puisqu’elle intervient à un moment où les deux clubs ont été très amoindris par le COVID-19.

Le match face au LOSC risque également d’être spécial pour l’Olympique de Marseille. En effet, le journal L’Equipe a fait l’état des lieux des joueurs absents à Marseille ce mercredi et affirme que William Saliba et Luan Peres ne seront pas disponibles ces prochains jours. D’autres tests doivent être effectuées en fin de semaine pour voir s’ils sont toujours positifs et si cela est le cas, ils ne participeront pas à la réception du LOSC au Vélodrome.

Retour de Kamara en défense central? Alvaro diminué à cause du COVID?

Le Brésilien et le Français sont les deux joueurs les plus utilisés par Jorge Sampaoli depuis le début de la saison. Quelle défense va donc pouvoir aligner le coach argentin sans ces deux cadres de sa défense? Avec le départ de Jordan Amavi, de temps en temps utilisé sur le côté gauche, il ne reste plus beaucoup de solution pour Sampaoli.

En défense central, l’entraîneur marseillais pourra normalement compter sur Alvaro Gonzalez. L’Espagnol est cité parmi les pistes de Bordeaux et de Valence lors de mercato mais n’a jamais triché. Le coach sait qu’il peut l’aligner et que peut importe sa situation, il se donnera à fond. Le problème réside plus dans le fait qu’Alvaro était absent lors du dernier match puisqu’il était positif, au même titre qu’Arek Milik et Gerson.

Caleta-Car sera titulaire sans aucun doute au centre de la défense. Leonardo Balerdi pourrait également obtenir un peu de temps de jeu. Mais cela ne fait que deux certitudes. En cas de non présence d’Alvaro, Sampaoli sera-t-il obligé de faire redescendre Boubacar Kamara qui a été formé en tant que défenseur central? L’arrivée de Sead Kolasinac semble se préciser à l’Olympique de Marseille. Dans ces situations où plusieurs joueurs sont absents en défense, on se rend compte de l’importance de recruter à ce poste, comme le réclame Jorge Sampaoli depuis plusieurs semaines.

Un défenseur central/latéral et un latéral offensif

« Nous l’avons déjà commenté avant la situation du club. Le club est dans une situation économique difficile qui complique l’arrivée de joueurs qui serait nécessaire. Le départ de Jordan nous permet l’arrivée d’un nouveau joueur. Il n’a pas beaucoup joué avec nous. Le club est dans une restructuration. Et on doit alléger un salaire pour recruter un autre joueur. On a beaucoup parlé du mercato d’hiver et en juin avec Longoria et McCourt. On dépend aussi des ventes. Selon nous, nous avons besoin de trois ou quatre joueurs de plus pour avoir un effectif complet. (…) Nous cherchons un joueur avec un profil d’axial capable de jouer sur le côté gauche mais aussi le profil d’un latéral plus offensif. On s’est posé cette question. On a besoin de ces deux profils, on va chercher la meilleure possibilité. C’est un mercato difficile. Il nous faut quelques joueurs pour clore un effectif un peu juste. On cherche un joueur aguerri qui vienne aussi donner la possibilité à Luan Peres parce qu’il a beaucoup joué. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (06/01/2022)