Mercato OM: Un transfert pour débloquer le dossier Guendouzi ?

L’avenir de Matteo Guendouzi du côté de l’Olympique de Marseille reste incertain. Le milieu de terrain est cité parmi les joueurs susceptibles de quitter Marseille avant la fin de ce mercato estival. La Lazio de Rome se positionnerait sur l’international français en cas de départ d’un de leurs milieux.

Matteo Guendouzi serait sur la liste des transferts de Pablo Longoria qui, d’après l’Equipe, lui chercherait une porte de sortie via une société d’agent. Le milieu olympien pourrait rapporter une somme non négligeable à l’OM, qui a budgétisé pour ce mercato 40 millions d’euros de ventes. Son nom revient avec insistance en Italie, y compris du côté de la Lazio de Rome afin de compenser le départ de Milinkovic-Savic vers l’Arabie Saoudite.

Selon Il Tempo, en cas de départ de Basic ou Marcos Antonio, l’intérêt de la Lazio pour Guendouzi est confirmé. D’après les informations de La Repubblica, les dirigeants olympiens espèreraient obtenir 20 millions d’euros pour le vice-champion du monde.

