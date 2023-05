Mercato OM : Une arrivée à 100M€ à Arsenal pourrait impacter Guendouzi !

Le transfert de Declan Rice vers Arsenal se précise ces derniers jours ! Comme l’explique Mirror en Angleterre. Pour le remplacer, West Ham songe à Mattéo Guendouzi.

Le gros dossier côté départ de cet hiver a forcément été celui de Mattéo Guendouzi à Aston Villa. Finalement, le milieu de terrain avait choisi de rester à l’Olympique de Marseille malgré son faible temps de jeu. Dernièrement, West Ham et Brighton se sont aussi positionnés sur l’ancien joueur de Lorient. Les Hammers vont avoir besoin de renforts dans les prochains mois et risque de revenir taper à la porte de Pablo Longoria. Comme l’expliquent plusieurs médias anglais, Declan Rice, milieu de terrain anglais de West Ham va rejoindre Arsenal.

Les discussions entre les deux clubs sont en cours et il se pourrait qu’elles finissent par aboutir. La somme actuelle évoquée est de 90 millions de livres sterling soit un peu plus de 100 millions d’euros ! L’international anglais est l’une des priorités d’Arsenal mais il laissera forcément un gros trou dans l’effectif londonien.

J’aime beaucoup ce club, je donnerai tout jusqu’à la fin de saison, on verra ce qu’il se passera cet été — Guendouzi

« Ca fait toujours du bien de gagner à domicile, se réjouit Mattéo Guendouzi, au micro de Prime Vidéo après la rencontre face au SCO d’Angers. On était dans une situation délicate en perdant ce match contre Lens. On avait à cœur de se rattraper aujourd’hui. Ca va être difficile jusqu’au bout, il ne reste que trois matchs. Donc on va tout donner pour ramener le plus de points et évidemment se qualifier pour la Ligue des Champions. »

En zone mixte, le milieu de terrain avait évoqué son avenir. « L’an prochain ? L’objectif est de se qualifier pour la LDC pour la saison prochaine. Je vais tout donner pour le club comme j’ai toujours dit. J’aime beaucoup ce club, je donnerai tout jusqu’à la fin de saison, on verra ce qu’il se passera cet été. Je suis très heureux d’être ici, on verra cet été »