Mercato OM : Une autre destination que l’Arabie Saoudite pour Alexis Sanchez ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

D’après Mauricio Pinilla, ancien coéquipier d’Alexis Sanchez en sélection chilienne, l’attaquant de va pas continuer à l’OM. Il ambitionnerait un niveau encore plus haut.

C’est la saga de ce début d’été à Marseille et si les arrivées conjointes de Marcelino sur le banc et Geoffrey Kondogbia dans l’entrejeu ont donné du baume aux cœurs marseillais, le Vélodrome risque de perdre un chouchou en Alexis Sanchez. Son ancien coéquipier en sélection Mauricio Pinilla aujourd’hui consultant pour ESPN Chili a confié que l’attaquant ne resignerait pas à l’OM : « Il aspire à quelque chose de plus, je sais de sources fiables qu’il envisage peut-être un saut significatif. »

Sanchez veut retrouver le top niveau européen

D’après l’ancien attaquant, avec qui Sanchez a remporté les deux premières Copa America de l’histoire de la Roja (2015,2016), le numéro 70 de l’OM « aimerait certainement terminer ses dernières années en compétition au plus haut niveau, notamment en Ligue des Champions. »

Comme l’avait annoncé l’Equipe, la tendance est à un départ pour l’attaquant aux 14 buts en Ligue 1 la saison passée, d’autant que l’OM aura du mal à s’aligner sur ses exigences salariales qui seraient très élevées. Si beaucoup voyaient en lui le parfait profil pour s’intégrer dans un éventuel duo d’attaque dans le 4-4-2 de Marcelino, la direction marseillaise doit très vite ouvrir d’autres pistes.

Pablo Longoria avait lui évoqué aussi un choix sportif à faire dans ce dossier en marge de la présentation du nouveau coach de l’OM, Marcelino ce jeudi en conférence de presse. « Sur Alexis Sanchez, il a fini le contrat le 30 juin. Il y a des conversations. On a beaucoup discuté avec le coach pour qu’il voit ce qu’il a disposition et connaître les joueurs. Dans les prochains jours, on va analyser les différentes situations. Comme Marcelino l’a dit, il participera aux discussions sur le mercato. Alexis a fait de grandes choses ici, il mérite du respect. On doit voir si tous les profils sont complémentaires aux besoins du coach ».