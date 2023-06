Mercato OM : Une autre piste au Portugal pour remplacer Tudor ?

Igor Tudor a officielement décidé de quitter l’OM à la fin de sa première saison. Alors que les noms de Marcelino ou encore Gallardo sont évoqués, un autre serait une option. Daniel Sousa, ancien adjoint d’André Villas-Boas à Marseille serait l’une des pistes étudiées par le board olympien pour succéder à Igor Tudor.

On prend les mêmes et on recommence ? Pablo Longoria, dans sa quête d’un nouvel entraîneur pour l’Olympique de Marseille aurait sélectionné le nom de Daniel Sousa. Un visage connu des supporters marseillais car il était l’assistant d’André Villas-Boas lors de son passage à l’OM entre 2019 et 2021. Il entraîne aujourd’hui le Gil Vicente FC, 5ème de championnat du Portugal, la saison dernière.

Info très surprenante : Daniel Sousa, l’entraîneur de Gil Vicente, serait une piste étudiée par l’OM pour remplacer Igor Tudor. 🗞️ Footmercato pic.twitter.com/psPm9XtGUy — Amaury Pereira Gonçalves (@AmauryGnclvs) June 1, 2023

Un entraîneur inexpérimenté

Le portugais vit cette saison sa première expérience comme entraîneur principal d’une équipe professionnelle, après avoir été pendant plus de 10 ans dans l’ombre d’André Villas-Boas. Une expérience contrastée au niveau des résultats pour Daniel Sousa à la tête du club de Gil Vicente qui pointe actuellement à la 13ème place de la première division portugaise. Adepte du 4-2-3-1 il comptabilise 8 victoires, 4 nuls et 9 défaites en championnat avec son équipe.

Longoria en recherche d’un profil similaire à Tudor

Daniel Sousa représente sûrement aux yeux des dirigeants marseillais, des valeurs de travail et d’ambition, qui ont été établies par le président marseillais comme les deux critères de recherches principaux : » On remercie le coach, ça nous donne la trajectoire du club. Lundi, on en discutera. Nous étions dans une belle lancée avec l’ambition, la culture du travail… Construire au travers de l’ordre. Je tiens à remercier le coach, la personne que nous avons côtoyé. Une personne avec qui on peut partager des valeurs primaires. »

Le président Longoria a officialisé le départ de son coach: « Nous acceptons et respectons le choix d’Igor Tudor de ne pas continuer l’aventure avec nous à partir du 30 juin. Je voudrais surtout, à titre personnel, à titre du club, avec les dirigeants, de remercier Tudor pour son bon travail, avec du respect des deux côtés. Tudor a pris sa décision mais nous, en tant que club, on veut remercier son travail. Il a su mettre des valeurs dans ce groupe : le travail, la rigueur, l’ambition de donner le maximum. »