OM : Villas-Boas a changé d’avis sur McCourt

Dans une interview accordée au journal britannique « The Telegraph », André Villas-Boas s’est confié sur le fonctionnement de la méthode de Frank McCourt à l’OM. Sceptique à son arrivée, il vante tout de même le mérite de son ancien boss.

Deuxième entraîneur de l’ère McCourt après Rudi Garcia, André Villas-Boas évoque son arrivée au club Marseillais et son fonctionnement auquel il n’était pas forcément habitué :

« Tu vois qu’un autre modèle que le tien pourrait fonctionner »

« Écoutez, j’ai traité avec FMC. Au début, tu préfères être dans le déni total de tout ce qui se passe en interne, mais ensuite quand tu vois l’évolution naturelle des choses, tu revois ta position et tu te dis qu’un autre modèle que le tien pourrait fonctionner » André Villas-Boas – source : The Telegraph (28/09/2022)

Tout le monde recherche des revenus et vous devez être très créatif – AVB

Il poursuit ensuite en détaillant sur les méthodes commerciales qui changent de ce que le tacticien portugais avait rencontré auparavant dans sa carrière :

« Tout le monde recherche des revenus et vous devez être très créatif pour utiliser au maximum vos actifs…Les Américains ont 10 ans d’avance sur nous. Ils ont fait des franchises toute leur vie et ont des méthodes commerciales meilleures que celles des Européens. » André Villas-Boas – source : The Telegraph (28/09/2022)

Frank McCourt appréciera sans doutes les louanges à son égard.