Mercato OM : Une belle offre anglaise pour Payet ?

Alors que le président Eyraud tente de calmer les choses et a expliqué qu’il n’y aurait pas de départ cet hiver sauf offre mirobolante, Dimitri Payet serait de nouveau dans le viseur de West Ham…

Ce jeudi le journal l’Equipe explique que le club anglais penserait à un retour du meneur de jeu. Le nouveau conseiller Paul Aldridge ne serait pas pour rien dans cet intérêt. West Ham est en difficulté en Premier League (17e) et vient de s’incliner lourdement 4-1 face ) face à Leicester. Le club veut se renforcer pour éviter la relégation et aurait donc dans l’idée de faire revenir Dimitri Payet cet hiver. Le quotidien sportif estime que l’OM ne peut pas espérer plus de 15M€ dans ce dossier. Cependant, comment Eyraud pourrait justifier le départ de l’homme fort du jeu olympien ?

West Ham prêt a faire revenir Payet cet hiver ?

Même si l’OM est en difficulté financièrement et pourrait voir d’un bon œil le départ du second plus gros salaire de l’effectif, comment expliquer un tel choix alors que le club est second et vise une qualification en Ligue des Champions. On peut aisément imaginer la réaction d’André Villas-Boas si sa direction acceptait une offre pour son joueur clé. D’autant que Dimitri Payet avait fait son retour à Marseille aussi pour des raisons personnelles, un départ en janvier peut-il l’intéresser ? La fin du mercato hivernal de l’OM pourrait être tendu. A suivre…