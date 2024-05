Mercato OM : une bonne nouvelle concernant le flop Correa ?

Le président Longoria s’est exprimé sur l’avenir de Joaquin Correa, qui semble se dessiner ailleurs qu’au club phocéen.

« L’avenir de Correa ? L’option d’achat sera obligatoire si nous nous qualifions pour la Ligue des Champions », a clarifié Pablo Longoria. Et à 11 points de la quatrième place possiblement qualificative en Ligue des champions à 3 journée de la fin, il est mathématiquement impossible de voir l’OM disputer cette compétition l’an prochain (sauf victoire finale en Europa League). Et au vu des performances de l’Argentin, il s’avère évident qu’il ne restera pas à Marseille.

🔹Pablo Longoria a confirmé que l’OA de Joaquin Correa 🇦🇷 sera obligatoire si l’OM est qualifié en Ligue des champions la saison prochaine, notamment via un éventuel sacre en Europa League. « L’avenir de Correa ? L’option d’achat sera obligatoire si nous nous qualifions pour la… pic.twitter.com/FDt2ZmrcZo — MercatOM (@Mercat_OM) April 30, 2024

A LIRE AUSSI : OM : Gueye, le dernier cadeau d’adieu?

« Un match cataclysmique dans son attitude, dans ses choix »

Sur RMC, Walid Acherchour a affiché son incompréhension suite à la nouvelle prestation de Correa.

« Quand tu vois la prestation de Correa, c’est un joueur qui est passé par Séville, la Lazio, l’Inter, international argentin… quand tu vois le niveau de prestation de Ndiaye, tu peux te dire que Correa peut avoir un rôle de deuxième attaquant à jouer en fin de saison. Je me suis dit ça va être intéressant de le voir titulaire, il n’en à rien à fiche ! Il a fait un match cataclysmique dans son attitude, dans ses choix. Il n’aime plus le football ? Il y a une demi-finale dans 10 jours. Comment c’est possible qu’un mec comme ça n’a pas envie ? »

A LIRE AUSSI : OM: ce spécialiste du football italien décrypte le jeu de l’Atalanta

« Je me suis dit que c’était le bon moment mais c’est difficile… »

À Toulouse, après l’incroyable qualification face à Benfica, Gasset avait choisi de faire confiance à Correa en l’associant à Aubameyang à la pointe de l’attaque marseillaise. Il avait ensuite déclaré avoir été déçu de certains joueurs, y compris l’Argentin.

« Quand j’ai dit que j’attendais plus des joueurs, je ne ciblais pas un seul joueur. On a un groupe. Quand Correa a tiré le penalty, je me suis dit : c’est l’heure pour lui. Il me semblait que cette conviction qu’il avait mis dans ce tir, je me suis dit que c’était le bon moment. Mais c’est difficile aussi quand on n’a pas beaucoup joué. D’autres auraient aussi dû prendre le relais et m’ont laissé sur ma faim. »