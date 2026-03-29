Mercato OM : Une cible en Premier League pour l’après Greenwood ?

Brillant cette saison en Ligue 1, Mason Greenwood attire les convoitises européennes. En coulisses, l’Olympique de Marseille explore déjà des pistes pour anticiper un éventuel départ, dont celle menant à Gabriel Martinelli.

Greenwood, atout majeur de l’OM très convoité

Arrivé à l’Olympique de Marseille, Mason Greenwood s’est rapidement imposé comme l’un des joueurs les plus décisifs du championnat. Avec 25 buts inscrits, l’attaquant anglais s’affirme comme l’un des meilleurs buteurs de Ligue 1, au coude-à-coude avec les leaders du classement.

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Cette efficacité offensive renforce logiquement son attractivité sur le marché des transferts. Sous contrat jusqu’en 2029 avec l’OM, Mason Greenwood reste néanmoins exposé à un possible départ lors du prochain mercato estival. Plusieurs clubs européens suivent de près sa situation, notamment l’Atlético de Madrid, déjà évoqué ces dernières semaines par plusieurs médias spécialisés.

Pour Marseille, l’enjeu est double : conserver son arme offensive principale ou préparer une transition crédible en cas d’offre majeure.

Gabriel Martinelli, une piste étudiée en interne

Dans cette optique, le nom de Gabriel Martinelli circule à nouveau autour de l’OM. L’ailier d’Arsenal connaît une saison plus discrète sur le plan statistique en Premier League, avec un rendement offensif en baisse.

Selon des informations relayées par TEAMtalk, Mikel Arteta envisagerait une réorganisation de son secteur offensif, ce qui pourrait ouvrir la porte à un départ du Brésilien. À 24 ans, Gabriel Martinelli dispose toutefois d’une solide expérience avec 267 matches officiels disputés sous le maillot londonien.

Le profil de l’international brésilien correspond aux critères recherchés par l’Olympique de Marseille : vitesse, percussion et capacité à évoluer sur tout le front de l’attaque. Mais la concurrence s’annonce rude, avec notamment le RB Leipzig et l’Atlético de Madrid également cités.

Dans un contexte où l’avenir de Mason Greenwood reste incertain, l’OM avance prudemment ses pions sur le marché. La capacité financière du club dépendra directement d’un éventuel transfert de son buteur vedette, dont la valeur pourrait atteindre des sommets au vu de sa saison actuelle.