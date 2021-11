Mercato OM : Une cible offensive de Longoria sur le marché cet hiver ?

Pablo Longoria va encore devoir être ingénieux lors du prochain mercato. D’un côté Jorge Sampaoli aimerait récupérer des recrues, de l’autre la DNCG a encadré la masse salariale et le recrutement marseillais. Il faudra donc vendre avant d’acheter et une piste estivale pourrait être sur le marché…

C’est l’un des noms qui a circulé à Marseille cet été, Pablo Longoria aurait même discuté avec l’entourage de Jérémie Boga. L’ailier marseillais qui évolue à Sassuolo a retrouvé du temps de jeu après une saison galère mais doit encore faire avec des pépins physiques. Sous contrat jusqu’en 2023, le joueur de 24 ans a joué les 7 premiers matches de la saison dans la peau d’un titulaire. Il a ensuite été malade avant de se blesser. Boga ne sera pas bradé mais son coach ne ferme pas la porte à un départ en janvier. Interrogé par DAZN, l’entraîneur de Sassuolo, Alessio Dionisi, a confirmé cette possibilité même s’il aimerait conserver son ailier…

J’espère que Boga restera, car c’est un joueur important — Dionisi

« Un départ en janvier pour Jérémie Boga ? Nous avons commencé à en parler avec le club. J’espère qu’il restera, car c’est un joueur important. Nous en reparlerons dans les prochaines semaines, mais tout le monde semble vouloir le faire signer. » Alessio Dionisi- Source: DAZN

Voir le dernier DFM : OM : Courte victoire contre Troyes, Sampaoli en mode comptable? Avant-match face à Nantes !

L’Atalanta prête à devancer l’OM pour Jérémie Boga ?

D’après les informations du journaliste italien et très informé Nicolo Schira, l’Atalanta Bergame aurait d’ores et déjà entamé des discussions avec l’entourage du joueur. Reste à savoir si l’ailier ivoirien choisira de rester en Serie A ou plutôt revenir dans la ville où il a grandi.

« L’Atalanta est très intéressée par l’ailier de Sassuolo Jérémie Boga . Les disccusions ont été ouvertes avec son frère et agent Daniel et la CAA, agence qui représentera le joueur français. L’Olympique de Marseille surveille également la situation » Nicolo Schira — Source : Twitter (28/10/21)

En juillet dernier, notre journaliste Mourad Aerts, n’avait pas forcément un avis positif sur le joueur

Cette saison il a été mauvais — Mourad

A LIRE : Mercato OM: Pas encore d’offres, mais un club anglais prépare une offensive pour Kamara ?

» Boga, j’ai pas du voir les bons matchs, parce que cette saison il a été mauvais. Alors oui il a ses raisons, avec notamment un Covid long. Plus jeune dans sa carrière, il a été prêté à Rennes ce n’était pas exceptionnel non plus. Mais la saison d’après avec Sassuolo il a été très bon. Il a des qualités incroyables certes, mais moi je ne l’ai jamais vu très bon. Je ne pars pas d’un priori très positif même si certaines personnes qui ont joué avec lui en jeune m’ont dit beaucoup de bien sur lui… » Mourad Aerts— Source: FCM (19/07/21)