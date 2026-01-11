Mercato OM : Une clause importante dans le dossier Robinio Vaz

Révélation de la première partie de saison à l’Olympique de Marseille, Robinio Vaz se retrouve au cœur d’un dossier sensible en ce mercato hivernal. À seulement 18 ans, l’attaquant formé au FC Sochaux pourrait déjà quitter le club phocéen, sur fond de discussions bloquées autour de sa prolongation de contrat.

Auteur de 4 buts en 14 apparitions en Ligue 1, Robinio Vaz s’est rapidement imposé comme l’une des bonnes surprises de la saison marseillaise. Ses performances n’ont pas échappé aux recruteurs européens, notamment en Premier League, venus s’ajouter à un intérêt déjà existant sur le marché.

Prolongation à l’arrêt, intérêt grandissant

Selon les informations de RMC Sport, une première offre de prolongation avait bien été transmise au joueur, et un accord semblait proche. Mais l’entrée en scène de plusieurs clubs étrangers a changé la dynamique des négociations. Le camp de Robinio Vaz chercherait désormais à obtenir un contrat à la hauteur de la nouvelle dimension prise par le joueur.

Face à cette situation, l’OM pourrait envisager une vente dès cet hiver afin d’éviter un bras de fer contractuel ou une dépréciation future de l’actif.

L’OM ouvert à une vente entre 25 et 30 millions d’euros

L’Olympique de Marseille pourrait donc accepter de céder Robinio Vaz contre une offre comprise entre 25 et 30 millions d’euros lors de ce mercato hivernal. Un montant conséquent pour un joueur de 18 ans, qui reflète à la fois son potentiel et la concurrence sur le dossier.

Une telle opération aurait également des répercussions importantes pour son club formateur.

Le FC Sochaux attentif à la situation

Lors du transfert de Robinio Vaz à l’OM à l’été 2024, pour environ 200 000 euros, le FC Sochaux-Montbéliard avait négocié un pourcentage de 15 % sur la plus-value à la revente. En cas de transfert autour des montants évoqués, le club doubiste pourrait ainsi percevoir plusieurs millions d’euros.

Un scénario qui explique pourquoi le dossier Robinio Vaz est suivi de très près du côté de Bonal, alors que l’avenir du jeune attaquant marseillais pourrait s’écrire ailleurs plus tôt que prévu.