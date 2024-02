Mercato OM : Une décision a été prise pour Gattuso?

Malgré les mauvais résultats et une crise de jeu notable, l’Olympique de Marseille aurait pris une décision : l’avenir du coach Gennaro Gattuso ne serait pas menacé.

Ces dernières semaines ont été plus que mouvementées à l‘Olympique de Marseille. Depuis 2024, le club n’a enregistré aucune victoire en championnat. La seule fois où les Marseillais l’ont emporté, c’était en Coupe de France face à Thionville sur le score de 0-1. A la suite de cela, les réunions au club et avec les supporters se sont enchaînés, n’ayant aucun réel impact sur le terrain puisque la crise dans le jeu continue.

Malgré tout cela, d’après La Provence, l’avenir du coach Gennaro Gattuso n’est pas remis en cause. Une défaite à Brest ce dimanche n’aggraverait pas son cas et il devrait être maintenu par la direction de l’OM. La tendance est donc à ce que l’ancien international italien reste sur le banc du club marseillais, au moins jusqu’à la fin de la saison. A voir si les supporters l’entendent de cette oreille, surtout si les résultats continuent d’être aussi décevants et que le jeu ne s’améliore pas.

Je ne pense que le problème soit le système — Gattuso

On l’a bien compris, le système à 3 défenseurs et 2 pistons ne fait pas partie des plans de Gennaro Gattuso. Le coach italien expliquait il y a quelques en conférence de presse que si les Marseillais souhaitaient évoluer dans ce dispositif, il valait mieux changer d’entraîneur. Une nouvelle fois ce samedi, il a été questionné à ce sujet et son constat ne semble pas avoir bougé. L’ancien international italien explique devant la presse que le soucis n’est pas d’ordre tactique.

» Je ne pense que le problème soit le système. L’autre jour j’ai changé en cours de match les joueurs et le système et nous avons quand même encaissé un but. Je le répète depuis des semaines, ce n’est pas une question de système », expliquait le coach en conférence de presse ce samedi. Il ne faut donc pas espérer voir trois défenseurs centraux ce dimanche soir face à Brest.

