Mercato OM : Une dernière chance pour Mertens ?

Mertens n’a toujours pas prolongé à Naples où les négociations semblent au point mort. Alors qu’aucun autre club ne s’est clairement manifesté, l’OM pourrait alors avoir une chance d’accueillir le belge de 35ans.

En début de semaine De Laurentiis confiait à la chaîne Dazn, que leur proposition était faite, qu’elle ne bougerait pas et que Mertes aurait le dernier mot. Cependant, l’offre faite ne convient ni à Mertens ni à ses agents. Une chance à saisir pour l’OM qui serait intéressé par le joueur. En effet, si quelques clubs plus exotiques ont montré leurs intérêts pour l’attaquant belge, aucun n’a pour l’instant réellement entamé des négociations avec le joueur.

» On aimerait garder tout le monde mais si les souhaits des joueurs sont autres, ce n’est pas de notre faute. Maintenant, la balle revient à Dries, le dernier mot lui appartient. Retirez-vous votre argent du contrat et dès que vous marquez quelques buts de plus, demandez-vous une augmentation ? […] On a fait notre offre, je pense que 2,5 millions, c’est un bon salaire » Edo De Laurentiis à Source : DAZN (12/07/2022)

Mais Spaletti veut le garder !

Lors de la double séance d’entraînement d’hier au Napoli, l’entraîneur Luciano Spaletti a été interpellé par les supporters sur Mertens. Venu signer quelques autographes, il a clairement exprimé son souhait de vouloir garder Dries Mertens selon le Corriere dello Sport. Une affaire qui se poursuit donc. La direction marseillaise devrait très probablement encore batailler avec le Napoli si elle veut réellement s’attacher les services de l’international belge (103 sélections, 21 buts).

« Mertens ? Devons-nous jeter son maillot ou le garder ? Gardons-le… « Luciano Spaletti Source : Corriere dello Sport (15/07/2022)

« Mertens? Si on peut se le permettre… » – Byllel

« C’est quand même un excellent joueur, il peut jouer aussi à plusieurs postes. Si on avait un budget salaire intéressant, je te dirais que c’est pas un joueur sur lequel tu peux cracher. Même si j’ai bien peur qu’à 35 ans, quoique quand on voit Payet ce qu’il est capable de faire à 35 ou 36 ans, s’il peut nous tirer une ou deux bonnes années au niveau auquel il est aujourd’hui. La seul chose qui me fait peur aujourd’hui c’est la ligue 1 et le gabarit, il est peu frêle, un peu léger pour la ligue 1, mais il peut faire mal aussi. » Byllel – Source : Football Club de Marseille 09/06/2022