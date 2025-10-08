Mercato OM : Une des top priorités de l’été pourrait filer à Liverpool cet hiver !

Le mercato est souvent fait de rebondissements, et l’Olympique de Marseille en a une nouvelle fois fait les frais. Longtemps dans le viseur du club phocéen cet été, Joel Ordonez, jeune défenseur équatorien du Club Bruges, a finalement prolongé en Belgique. Faute d’un accord entre les deux clubs, l’affaire n’a pas pu aboutir, et c’est désormais un cador de Premier League qui s’intéresse de près à lui.

Selon le journaliste Graeme Bailey, « Liverpool surveille Joel Ordonez avant la fenêtre de janvier. Les recruteurs étaient présents lors de la victoire du Club Bruges contre l’Union SG dimanche. Bruges est prêt à écouter des offres importantes pour Ordonez en janvier. » Une déclaration qui confirme l’intérêt concret des Reds pour le défenseur de 20 ans, auteur d’un excellent début de saison avec Bruges.

Liverpool entre dans la danse pour Ordonez

L’Équatorien s’est imposé comme un pilier de la défense brugeoise grâce à son sens de l’anticipation, sa puissance dans les duels et sa capacité à relancer proprement. Des qualités qui avaient déjà séduit l’OM, désireux de renforcer son arrière-garde après une saison 2023-2024 marquée par des fragilités défensives.

L’OM a trouvé son bonheur avec Aguerd

Si le dossier Ordonez n’a pas abouti, l’Olympique de Marseille n’a pas perdu au change. Le club phocéen a finalement jeté son dévolu sur Nayef Aguerd, arrivé cet été en provenance de West Ham. Le défenseur marocain s’est rapidement imposé comme un véritable patron derrière, apportant sérénité et leadership à la formation de Roberto De Zerbi.

Son expérience et son impact physique ont stabilisé une défense souvent mise à rude épreuve la saison passée. Avec Aguerd comme leader, l’OM a trouvé une solidité nouvelle, tandis que Joel Ordonez, lui, semble promis à un avenir en Premier League. Un feuilleton qui pourrait bien rebondir dès le prochain mercato hivernal.