Mercato OM : Une improbable piste italienne pour Thauvin ?

En fin de contrat dans un an à l’OM, Florian Thauvin plait en Italie. Le champion du monde figure dans les petits papiers de l’Atalanta Bergame !

Privé de Josip Illicic pour une durée indéterminée (dépression nerveuse), l’Atalanta Bergame explore des pistes à l’étranger pour remplacer leur magicien Slovène. Et le Corriere Di Bergamo nous apprend que parmi elles, on y retrouve Memphis Depay (Lyon), Taison (Shakhtar Donetsk), mais surtout Florian Thauvin !

Un départ vers bergame est-il envisageable ?

Thauvin est en fin de contrat dans un an, et l’OM n’est pas en capacité financière de lui offrir un gros contrat. Même si sa situation contractuelle réduit sa valeur marchande, Thauvin est encore estimé aux alentours de 15-20 millions d’euros. Une somme conséquente pour l’Atalanta, qui ne dispose pas d’un budget extensible. De plus « Flo Tov » n’a pas caché son souhait de jouer la Ligue des Champions avec l’OM cette année. Compétition dans laquelle les Marseillais pourraient retrouver… l’Atalanta, qualifiés eux aussi pour la prochaine édition ! Même si un départ de Thauvin avant la fin du mercato est clairement envisageable, la piste Atalanta Bergame reste pour le moment assez incertaine…