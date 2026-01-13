Mercato OM : Une nouvelle cible en attaque ? (pour remplacer Vaz ?)

L’Olympique de Marseille explore une piste offensive en provenance de Serie A. Selon le journaliste Ben Jacobs, le club phocéen fait partie des équipes intéressées par Jeff Ekhator, attaquant du Genoa, dans un contexte de mercato marqué par des mouvements imminents à Marseille.

L’OM attentif au dossier Ekhator

D’après les informations relayées par Ben Jacobs, Jeff Ekhator, attaquant du Genoa, suscite l’intérêt de plusieurs clubs européens. La Roma et l’Atalanta suivent également le dossier, tout comme l’OM, clairement cité parmi les prétendants. Le club anglais de Brentford s’était aussi renseigné récemment, avant de recruter Kaye Furo et de se retirer de la course.

Toujours selon cette même source, le Genoa se montre ouvert à une vente de son jeune attaquant, évaluée entre 20 et 25 millions d’euros. Une opération qui pourrait intervenir soit lors du mercato hivernal, soit durant la prochaine fenêtre estivale, en fonction des opportunités et des besoins sportifs du club italien.



À Marseille, cette surveillance s’inscrit dans une réflexion plus large autour du secteur offensif. L’OM est en effet tout proche de finaliser le transfert sortant de Robinio Vaz, ce qui pourrait libérer une place et des marges de manœuvre pour renforcer l’attaque. Le profil d’Ekhator, jeune et déjà exposé au haut niveau, correspond à une stratégie de valorisation sportive et économique.

Un profil jeune déjà exposé à la Serie A

Âgé de 19 ans, Jeff Ekhator a disputé 16 matches de Serie A cette saison avec le Genoa. Un temps de jeu significatif pour un joueur aussi jeune, dans un championnat réputé exigeant sur le plan tactique. Droitier, l’attaquant italien est également international Espoirs, avec quatre sélections enregistrées avec les U21 italiens.

Sous contrat avec le Genoa jusqu’en 2029, Ekhator représente un actif important pour le club ligure. Sa situation contractuelle renforce la position de son employeur dans les discussions, ce qui explique le montant évoqué par Ben Jacobs pour une éventuelle transaction.

Pour l’Olympique de Marseille, ce dossier illustre une veille active sur le marché européen, notamment en Serie A, souvent considérée comme un vivier intéressant pour des profils jeunes mais déjà compétitifs. À ce stade, aucun accord n’est acté, mais l’intérêt marseillais est bien réel et s’inscrit dans une phase de réflexion stratégique autour de l’effectif offensif.

En attendant d’éventuelles avancées concrètes, l’OM poursuit son travail de structuration du mercato, entre ajustements internes et opportunités ciblées à fort potentiel.