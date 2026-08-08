Mercato OM : une nouvelle piste de 20 ans apparaît en attaque

L’Olympique de Marseille continue d’explorer plusieurs profils pour renforcer son secteur offensif. Selon L’Équipe, la direction olympienne a pris des renseignements sur Hylarion Goore, attaquant ivoirien de 20 ans qui évolue à La Gantoise.

L’OM se renseigne sur Hylarion Goore

Le mercato offensif de l’OM pourrait encore réserver plusieurs mouvements.

D’après les informations de L’Équipe, le club marseillais a récemment pris des renseignements sur Hylarion Goore, jeune attaquant ivoirien de La Gantoise.

Âgé de 20 ans, le joueur fait partie des profils suivis par la direction sportive marseillaise alors que l’effectif pourrait encore évoluer dans les prochaines semaines.

À ce stade, il s’agit uniquement d’une prise de renseignements. L’Équipe ne mentionne ni offre officielle de l’OM, ni négociations avancées avec le club belge.

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Une piste parmi plusieurs dossiers offensifs

La direction olympienne travaille actuellement sur plusieurs options pour renforcer son attaque.

L’Équipe rappelle notamment que Marseille suit également Haissem Hassan, ailier égyptien qui évolue à Oviedo.

Le profil de Hylarion Goore vient donc s’ajouter à une liste de joueurs étudiés par l’OM, sans que cela signifie pour autant qu’il soit aujourd’hui la priorité du club.

Cette recherche intervient alors que plusieurs mouvements pourraient encore modifier le visage du secteur offensif marseillais d’ici la fin du mercato.

L’OM reste à l’affût

La stratégie de Marseille semble pour l’instant consister à multiplier les pistes et à identifier des opportunités compatibles avec ses contraintes financières.

Dans ce contexte, le nom de Hylarion Goore est désormais à surveiller.

Pour le moment, le dossier reste toutefois à un stade préliminaire. L’OM a simplement pris des renseignements sur le jeune attaquant ivoirien, et aucune avancée concrète n’a encore été annoncée par L’Équipe.