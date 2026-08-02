Mercato OM : une nouvelle piste pour le poste de piston droit

Toujours à la recherche d’un renfort dans le couloir droit, l’Olympique de Marseille s’intéresserait à Saël Kumbedi. Selon Foot Mercato, le profil du latéral de Wolfsbourg plaît particulièrement à Grégory Lorenzi, même si le montage financier s’annonce complexe.

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L’OM prend des renseignements sur Kumbedi

L’OM continue d’explorer plusieurs options pour renforcer son côté droit. D’après les informations de Foot Mercato, le club marseillais a pris des renseignements concernant Saël Kumbedi, latéral de 21 ans évoluant à Wolfsbourg.

Le joueur serait particulièrement apprécié par Grégory Lorenzi, qui le connaît depuis son passage à l’Olympique Lyonnais. Le directeur sportif marseillais verrait d’un bon œil son arrivée afin d’apporter de la vitesse, de l’intensité et une nouvelle solution offensive dans le couloir droit.

À ce stade, Foot Mercato évoque une prise de renseignements. Aucune offre officielle ni négociation avancée ne sont annoncées.

Cinq passes décisives malgré la relégation

Parti de Lyon à l’été 2024, Saël Kumbedi sort d’une saison difficile collectivement avec la relégation de Wolfsbourg. Sur le plan individuel, le latéral français a toutefois conservé une cote intéressante.

Il a délivré cinq passes décisives en 27 rencontres de Bundesliga lors de l’exercice 2025-2026. A 21 ans il compte près de 100 matches professionnels.

Wolfsbourg aurait accordé un bon de sortie à un joueur recruté pour près de 9 millions d’euros.

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Une forte concurrence européenne

L’OM ne serait pas seul sur ce dossier. Selon le média, la Lazio Rome, l’AS Roma, le FC Porto et le Feyenoord Rotterdam se sont également positionnés.

La possibilité d’un retour en Ligue 1 pourrait représenter un argument pour Marseille, mais la concurrence et les exigences de Wolfsbourg compliquent l’opération.

Le montage financier, principal obstacle

Le principal désaccord potentiel concerne la formule du transfert. Wolfsbourg souhaiterait récupérer son investissement avec une vente définitive, tandis que l’OM privilégie actuellement les prêts et les joueurs libres afin de limiter ses dépenses immédiates.

Marseille devra donc trouver un montage susceptible de convaincre le club allemand. La piste Saël Kumbedi existe bien, mais elle se trouve encore à un stade exploratoire et dépendra largement de la capacité de l’OM à dégager des moyens financiers au cours du mercato.