Mercato OM : Une nouvelle porte de sortie pour Jonathan Clauss !

Le latéral droit de l’OM Jonathan Clauss pourrait quitter l’OM durant ce mercato d’été. Après ses nombreuses sorties publiques, le joueur a semblé être en fin de cycle avec le club marseillais et pourrait tenter un nouveau défi à 31 ans. Un autre gros club de Ligue 1 serait déjà sur le coup pour tenter de le faire signer.

L’OM et Jonathan Clauss semblent de plus en plus proches de se séparer cet été. En effet, le joueur qui avait été poussé vers la sortie cet hiver ne semble plus figurer dans les plans du club. Pointé du doigt pour son comportement, lui reprochant de trop chercher à s’économiser en vue de l’Euro, l’international français semble désormais enclin à quitter l’OM. À la fin de la saison, le joueur a indiqué publiquement être prêt à partir si les deux camps y trouvaient leurs intérêts.

Clauss pisté par Nice !

Alors qu’il n’a toujours joué aucune minute avec les Bleus durant la compétition, Jonathan Clauss fait déjà l’objet d’intérêt de la part d’autres clubs. Alors que son avenir a été évoqué du côté de la Turquie il y a plusieurs semaines, un autre club s’intéresserait désormais au latéral droit de l’OM. D’après footmercato, le joueur serait même une réclamation personnelle d’un de ses anciens entraîneurs.

Des retrouvailles à venir pour le joueur ?

En effet, le club de l’OGC Nice serait intéressé par Jonathan Clauss alors que son ancien entraîneur à Lens, Franck Haise, entraîne désormais le club niçois. Le coach français souhaiterait retrouver son joueur, qui s’était révélé avec le maillot lensois avant de rejoindre l’OM. À ce jour, aucune offre officiel n’a été formulé, les dirigeants niçois devront encore s’entendre avec les dirigeants marseillais afin de parvenir à un transfert.