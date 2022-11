Mercato OM : Une nouvelle porte s’ouvre pour Konrad De la Fuente?

Annoncé de retour dès cet hiver à l’Olympique de Marseille, Konrad De la Fuente pourrait finalement repartir en prêt ! Si L’Equipe explique que l’attaquant ne veut pas s’éterniser à l’Olympiakos, Estadio Deportivo croit savoir qu’un club espagnol veut lui donner sa chance pour la deuxième partie de saison.

Lors du mercato hivernal, plusieurs départs pourraient être actés. Celui de Gerson semble déjà dans la tête des dirigeants d’après les informations de RMC Sport. Un retour pourrait en revanche faire grincer des dents…

Konras vers le Real Valladolid?

En effet, comme l’explique L’Equipe, Konrad De la Fuente pourrait revenir à l’OM en provenance de l’Olympiakos où il est prêté depuis le début de la saison. L’Américain joue peu et ne parvient pas à être décisif. Le club grec pourrait laisser l’ailier filer.

Mais d’après Estadio Deportivo, un club espagnol serait prêt à lui redonner sa chance ! Formé au FC Barcelone, Konrad garde une belle cote en Liga et le Real Valladolid semble intéressé par le fait de lui donner du temps de jeu pour la seconde partie de la saison.

Le mercato hivernal ? toujours ouverts, le club est dans une bonne situation économique — Longoria

« Renforcer l’équipe en janvier ? Nous sommes toujours ouverts, le club est dans une bonne situation économique. On doit analyser le mercato pour savoir si on peut améliorer l’équipe. On est toujours ambitieux, on veut toujours améliorer cette équipe, peut-être avec la qualif en C1 et la vente de joueurs qui jouent peu… Il y a des possibilités économiques. Il faut toujours prendre des risques. » Pablo Longoria – source : RMC (20/10/2022)

🚨 Le président de l’@OM_Officiel 𝐏𝐚𝐛𝐥𝐨 𝐋𝐨𝐧𝐠𝐨𝐫𝐢𝐚 sera l’invité de Rothen s’enflamme ce jeudi 20 octobre ! 🎙 Rendez-vous demain dès 18h sur RMC ► https://t.co/6XB3hpFq7M pic.twitter.com/c3mZ6gHmzS — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) October 19, 2022

Un discours qui ne colle pas avec une déclaration récente de David Friio qui expliquait que l’OM n’envisageait pas d’opérer à une correction en janvier prochain lors du prochain mercato hivernal. Le directeur technique du club olympien l’avait expliquait au micro de RMC Sport il y a quelques semaines le soir de la réception du Sporting Lisbonne au Vélodrome.

Pas de recrue cet hiver ?

« Est-ce qu’il va falloir renforcer cet effectif en termes de qualité cet hiver ? Honnêtement non, je pense que le travail a été fait cet été et bien fait. Le groupe s’est gelé très rapidement avec un nouvel entraîneur également. On l’a vu en Ligue 1 ça suffit. L’ambiance est fantastique, ce sont des joueurs qui vivent bien ensemble. Il y a un socle de l’année dernière qui fonctionnait bien, il y a des joueurs qui sont arrivées et amènent de l’expérience, de la maturité. Alexis Sanchez, Eric Bailly, Chancel Mbemba, Jonathan Clauss, ce sont des joueurs qui sont étudiés pour leur capacité à s’intégrer dans un groupe ». David Friio – source : RMC Sport (04/10/2022)