OM – Rothen charge violemment Tudor : « C’est un scandal ! »

Dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC ce mercredi soir, l’ancien joueur du PSG Jérôme Rothen a fustigé le management de l’entraîneur de l’OM Igor Tudor lors de la défaite de son équipe face à Tottenham en ligue des champions au stade vélodrome dans les dernière secondes de la partie.

L’entraîneur de l’OM Igor Tudor a été pris pour cible par l’ancien joueur du PSG Jérôme Rothen sur les ondes de RMC Sport suite à l’élimination du club marseillais de toute compétition européenne après la défaite contre Tottenham en Ligue des champions ce mardi soir. L’Olympique de Marseille a encaissé un but dans les toutes dernières secondes de la partie lourd de conséquence. Les olympiens avaient tous déserté leur camp pour tenter le tout pour le tout alors qu’un match nul les qualifiait pour la Ligue Europa. Ces derniers ont affirmé après la rencontre ne pas avoir été mis au courant de ce petit détail…

« J’en veux à Tudor sur la fin de match. C’est une énorme erreur de sa part. (…) Le football, ce n’est pas du cirque. Il y a de la gestion. (…) À la 94e minute, quand t’es sûr d’être qualifié en Ligue Europa, il vaut mieux prévenir que guérir. Sur la dernière action, comment tu peux te retrouver à un contre quatre ? Où sont Balerdi, Kolasinac, Tavares ? C’est un scandale (…) , Jérôme Rothen Source : RMC Sport (03/11/2022)

L’ancien milieu de terrain du Paris Saint Germain a par ailleurs critiqué le style de jeu mis en place par le coach de l’OM. « Depuis le début de l’année, la méthode Tudor c’est: on y va, on fonce, on presse, on court plus que l’adversaire. Ça a marché, oui, très souvent. On l’a félicité, explique Jérome Rothen. Mais le football n’est pas que physique ou athlétique. Ce n’est pas que gagner des duels. Il y a autre chose. C’est aussi comment réagir à ce que l’adversaire met en place. Normalement, l’entraîneur est là pour apporter des choses ».