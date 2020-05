Mercato OM : Une occasion en or se présente pour cette pépite?

Pisté par Andoni Zubizarreta avant son départ, Kang-In Lee y verrait plus clair concernant son avenir. As révèle qu’il pourrait être cédé en prêt cet été.

Valence ne sait pas encore quoi faire de son prodige Kang-In Lee… Le Coréen âgé de 19 ans n’a pas eu beaucoup de temps de jeu mais a montré beaucoup de qualité lors de ses prestations.

Kang-In Lee prêté par Valence cet été?

Pisté par Andoni Zubizarreta avant qu’il ne parte, l’Olympique de Marseille souhaitait se faire prêter le Coréen au mercato estival. Selon les informations de AS,Valence hésite et songerait à le prêter cet été pour gagner du temps de jeu et dévoiler un peu plus son talent avant d’être installé en équipe première.

Une bonne nouvelle pour l’OM qui verrait d’un bon oeil un renfort à moindre coût pour disputer la Ligue des Champions… D’autant plus que Jacques-Henri Eyraud souhaiterait vendre pour au moins 60 millions d’euros lors du mercato et pourrait donc se séparer de ses meilleurs éléments.