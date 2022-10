Mercato OM : Une offre de 12M€ à venir pour un remplaçant de Tudor ?

Selon l’Equipe, Pablo Longoria aurait coché trois noms pour des départs cet hiver : Gerson, Pape Gueye ainsi que Dimitri Payet. Les trois joueurs qui sont très peu utilisés par Igor Tudor, le nouveau coach marseillais, pourraient quitter le club lors du prochain mercato. Cela tombe bien, le FC Séville pourrait faire une offre pour l’international sénégalais !

Selon le média Ffichajes.net, le Sevilla FC veut recruter un milieu de terrain pour palier l’absence de Fernando. Dans cette optique, Monchi aurait trois joueurs dans son viseur dont le milieu de l’OM Pape Gueye. « Sa valeur atteint 12 millions d’euros, un montant que Séville ne veut pas dépasser, car plusieurs ajouts sont nécessaires et l’effort économique sera considérable. » Les deux autres options se nomment Joao Gomes (Flamengo /évalué à 10M€) et Manuel Ugarte (Sporting / évalué à 20M€). Si le joueur est ouvert à cette possibilité de retrouver Jorge Sampaoli, Pablo Longoria devrait rapidement tenter de régler ce dossier qui ne pourra être officialisé que lors du mercato de janvier.

Gueye attend toujours la décision du TAS

C’est un dossier qui traine depuis de nombreux mois. Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a fixé l’audience de l’affaire Pape Gueye. Le TAS devait initialement juger en octobre le dossier de son transfert à l’OM en 2020. Selon le journal l’Equipe, l’instance se penchera donc sur cette affaire les 15 et 16 février prochains. Ce rendez vous était initialement programmé en octobre et à donc été repoussé. Cela permettra à l’OM de pouvoir recruter durant le marché des transferts hivernal et à Pape Gueye de disputer la Coupe du Monde avec le Sénégal. En janvier dernier, la chambre des résolutions des litiges de la Fifa avait prononcé un premier jugement dans le litige qui opposait Watford à l’Olympique de Marseille. l’institution avait jugé responsable Pape Gueye et l’OM et s’était prononcé en faveur d’une interdiction de recrutement pendant un an pour le club olympien. Une décision contestée par les olympiens qui ont fait appel de ce jugement.