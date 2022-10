OM : Milik revient sur sa relation difficile avec Sampaoli !

Arkadiusz Milik a été prêté cet été par l’Olympique de Marseille à la Juventus Turin. L’attaquant polonais est revenu sur sa relation pour le moins contrastée avec l’ancien entraîneur olympien, Jorge Sampaoli…

Il s’est exprimé dans les colonnes de L’Équipe.

« Avec Sampaoli, j’étais souvent seul dans la surface, marqué par deux défenseurs »

« Tous les matches, ou presque, que j’ai disputés à la Juve, on a joué à deux pointes, et je pense que c’est plus facile pour n’importe quel attaquant de jouer à deux, tu as plus d’espaces, plus de situations. À Marseille, c’était différent. Avec Sampaoli, j’étais souvent seul dans la surface, marqué par deux défenseurs, et nous n’avions pas de joueurs avec les caractéristiques pour rentrer dans la surface, ils avaient d’autres profils. Ici, je me sens bien. J’ai eu une belle expérience à Marseille, je suis content de ce que j’y ai fait, même si j’aurais pu faire mieux. Et cette ville restera toujours dans mon cœur. (…) Quand l’équipe a repris, j’étais en rééducation, je ne l’ai retrouvée qu’un mois et demi plus tard. Au début, j’avais du mal, parce que physiquement je n’étais pas au top. Ensuite, je me suis senti très bien, mais l’entraîneur a fait d’autres choix. Je ne pense pas que j’aie perdu ma place de titulaire, mais j’ai joué avec moins de continuité. J’ai marqué des buts importants, mais souvent l’entraîneur avait d’autres idées en tête, et il faisait jouer d’autres joueurs. C’était ses choix et je les ai toujours respectés. C’est sûr qu’en tant que joueur, quand tu marques, quand tu te sens bien, ce sont des moments que tu ne comprends pas. Mais l’important, c’est de respecter l’équipe et le club. » Arkadiusz Milik – Source : L’Équipe